Çeçen muhbirin Alman istihbaratına çalıştığı ortaya çıktı

Alman iç istihbarat servisinin bir Çeçen suikastçıyı muhbir olarak çalıştırdığı ortaya çıktı

Alman istihbaratının Çeçen muhbir çalıştırdığı Alman medyasında gündem oldu.

Almanya'da yaşayan Çeçen Mohmad Abdurahmanov'a suikast iddiasıyla tutuklu yargılanan Walid D'nin, Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatına (BfV) muhbirlik yaptığı ortaya çıktı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde takip ettiği davayla ilgili haberde, Çeçen Walid D'nin hem Çeçenistan hem de Alman istihbaratı için görev aldığı ihtimali üzerinde duruldu.

"DEVLET SIRRINA İHANET"

Haberde, mahkemede Federal Kriminal Dairesinden bir yetkilinin, Walid D'nin iç istihbarat servisi olan Mecklenburg-Vorpommern eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatına muhbirlik yaptığını doğruladığı ifade edildi.

Walid D'nin Mohmad Abdurahmanov'un adresini istihbarat servisinde iletişim halinde olduğu ajandan aldığından şüpheleniliyor.

Federal Savcılık, "resmi sırlara ihanet" suçlamasıyla söz konusu ajan hakkında başka bir soruşturma da yürütüyor. .