CDU Genel Başkan adayı Braun ezanı savundu

Almanya Başbakanlık Müsteşarı ve CDU genel başkan adayı Helge Braun, ezanın 'dini serbest bir şekilde yaşamanın' bir parçası olduğunu ifade etti. Ancak Almanya'da halkın dörtte üçü camilerden ezan okunmasına karşı çıkıyor.

Almanya Başbakanlık Müsteşarı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel başkan adayı Helge Braun, Almanya'daki camilerden ezan okunması fikrine açık olduğunu ifade etti.

Pazar akşamı internet portalı Bild Live'ın "Doğru Sorular" programına katılan Braun, "Ezan, dini serbest bir şekilde yaşamanın parçasıdır" ifadesini kullandı.

Almanya'da halihazırda onlarca camide ezan okunmasına izin veriliyor. Son olarak Köln kentinde, iki yıl süreli bir proje kapsamında ezan okunmasına izin verilmesi yoğun tartışmalara neden olmuştu.

Bu model proje bağlamında Köln'deki camilerin cemaati kent idaresine ezan okuma izni için başvuruda bulunabiliyor.

Ancak dışarıya yansıtılan ezana sadece cuma günleri, süresi beş dakikayı geçmeyecek şekilde ve sesin de belli bir seviyede tutulması şartı ile müsaade ediliyor.

Ayrıca ezan okunacak camilerden, bulundukları bölgede yaşayan insanları bilgilendirmeleri talep ediliyor.

Camilerden dışarıya ezan okunması fikrine karşı çıkanlar ise bunun bir azınlığa haksız yere tanınan ayrıcalık olduğu görüşünde.

Konuyla ilgili bir kamuoyu araştırmasına katılanların dörtte üçü, Almanya'daki şehir ve köylerde bulunan camilerden ezan okunması fikrine karşı çıkıyor.

Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.