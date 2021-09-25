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TIMETURK / DÜNYA / CBS News kanalı: Erdoğan, ABD'ye rağmen S-400 konusunda meydan okuyor

CBS News kanalı: Erdoğan, ABD'ye rağmen S-400 konusunda meydan okuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CBS News'e verdiği röportajda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili olarak 'Hangi ülkeden, hangi seviyede ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemeyecek' dedi. Kanal, Erdoğan'ın açıkamalarını 'meydan okuma' olarak nitelendirdi.

11 Dakika Önce
2021-09-25 13:45:28
CBS News kanalı: Erdoğan, ABD'ye rağmen S-400 konusunda meydan okuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta CBS News'e röportaj verdi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı üzerine ABD'nin F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durdurmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Hangi ülkeden, hangi seviyede ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemeyecek" dedi ve gazeteci Margaret Brennan'ın "Rusya'dan başka bir set S-400 almayı planlıyor gibisiniz? Sözleriniz buna 'evet' der gibi" sorusunu da "Tabii ki, evet" ifaderiyle yanıtladı.

CBS News ise, Erdoğan'ın açıklamalarını 'meydan okuma' olarak nitelendirdi ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetinin ABD'ye meydan okumayı ve Rus yapımı başka bir uçaksavar füze savunma sistemi satın almayı planladığını söyledi" ifadeleriyle yorumladı.

Kanal ayrıca, Erdoğan'ın Suriye'deki ABD askeri varlığıyla ilgili olarak 'çekilmelerini tercih edeceğini' söylediğini aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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