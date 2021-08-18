Çavuşoğlu ve Lavrov'dan, ''Afganistan'' görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi yaparak Afganistan'daki durumu istişare ettiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Afganistan'daki durumu etraflı bir şekilde ele alan Lavrov ve Çavuşoğlu, ülkedeki durumun istikrara kavuşmasına ilgi duyduklarını belirterek Afganistan'daki ana ulusal güçlere mümkün olan en kısa sürede güvenliği ve kamusal düzeni sağlama çağrısı yaptı.

Uluslararası ve ikili gündemdeki diğer konuları istişare eden Lavrov ve Çavuşoğlu, gelecekte yapılacak en üst ve üst düzeylerdeki ikili temasların programını gözden geçirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.