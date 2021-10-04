Çavuşoğlu: Provokatif eylemler var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Son zamanlarda Yunanistan'dan ve Rum Kesimi'nden provokatif eylemler var. Bizim kıta sahanlığımıza girilmeye çalışılıyor. Haklı olarak bizim donanmamız da önce uyarı yapıyor sonra gerekli tedbirleri alıyor' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğu Akdeniz'deki son durumla ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

- Biz her zaman diplomasiye öncelik veriyoruz. Ancak diplomasi tükendiği zaman sahaya iniyoruz. Onun amacı da herkesi diplomasiye geri döndürmek.

- Daha Doğu Akdeniz'de yaşadığımız gerginliklerin sebebi ise Rum Kesimi'nin ve Yunanistan'ın maksimalist yaklaşımlarıydı. Bir Sevilla haritası üzerinden Türkiye'yi küçük bir alana hapsetme girişimiydi. Biz bunun böyle olmadığını sahada gösterdik.

- Kıbrıs Türkleri, 'hakça paylaşım' diyor. Biz 'Tüm Akdeniz ülkeleri bir araya gelsin' diyoruz. Bu yüzden cumhurbaşkanımız Akdeniz Konferansı'Nı teklif Etti AB'ye. Henüz AB'den cevap yok.

- Son zamanlarda Yunanistan'dan ve Rum Kesimi'nden provokatif eylemler var. Bizim kıta sahanlığımıza girilmeye çalışılıyor. Haklı olarak bizim donanmamız da önce uyarı yapıyor sonra gerekli tedbirleri alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.