Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert uyarı: Adaların egemenliği tartışılır!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina'nın adaları silahlandırmasına ilişkin, 'İhlalden vazgeçmezlerse adaların egemenliği tartışılır. Yunanistan'ın içine düştüğü durum içler acısı' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Cumhurbaşkanımızın Miçotakis'le görüşmesinin ardından Yunanistan'ın gerçekleştirdiği tavır şaşırtıcı değil. Yunanistan ile anlaşamadığımız konular yıllardır var. Yunanistan silahlandırılmama koşuluyla kendisi verilen Adalar'ın statüsünü ihlal etmesi ve bunları gündeme getirdik. Biz buna BM'ye ilettik, Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, vazgeçmezlerse adaların egemenliği tartışılır. .