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Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına Ukrayna tepkisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ukrayna'daki durumdan Türkiye'nin faydalandığı yönündeki suçlamasına, 'Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!' yanıtını verdi.

42 Dakika Önce
2022-02-26 18:02:55
Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına Ukrayna tepkisi

Bakan Çavuşoğlu, Dendias'ın suçlamalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Bakan Çavuşoğlu, "Tüm dünya Ukrayna'da meydana gelen trajediye odaklanırken, Nikos Dendias kendi kişisel uğraşına odaklanmış durumda: Her koşulda Türkiye'yi karalamak. Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!" ifadelerini kullandı.

ukrayna-yunanistan-türkiye .

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