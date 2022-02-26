Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına Ukrayna tepkisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ukrayna'daki durumdan Türkiye'nin faydalandığı yönündeki suçlamasına, 'Böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü!' yanıtını verdi.