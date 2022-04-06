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TIMETURK / DÜNYA / Çavuşoğlu’ndan yeni müzakere açıklaması

Çavuşoğlu’ndan yeni müzakere açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel'de Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili açıklama yaptı.

2 Saat Önce
2022-04-06 18:19:30
Çavuşoğlu’ndan yeni müzakere açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerle ilgili, "Daha fazla görüşme olmasını bekliyoruz. Muhtemelen dışişleri bakanları düzeyinde olacak" dedi. Çavuşoğlu, Buça'da yaşananların pozitif atmosfere zarar verdiğini vurguladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Ne yazık ki Buça ve bazı bölgelerde gördüğümüz manzara pozitif atmosfere zarar verdi.

Hala umutluyuz, iyimseriz. Zor konular var ancak çabalarımızı sürdürmeliyiz. Türkiye olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

İki taraf da devlet başkanlarının bir araya gelebileceği görüşünde hem fikir. Her iki tarafı da liderlerin bir araya gelebilmesi için cesaretlendiriyoruz."

TRTHaber .

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