Çavuşoğlu'ndan müzakere açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul’da yapılmasıyla ilgili olarak, 'Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz' dedi.