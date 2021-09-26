Çavuşoğlu'ndan 'Afganistan' açıklaması

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan konusunda Özbekistan ile çalışacağını belirtti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan konusunda Özbekistan ile çalışacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov'u, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İstanbul'da ağırladıklarını duyurdu.

Türkiye'nin, Afganistan konusunda Özbekistan ile çalışacağını kaydeden Çavuşoğlu, iki ülkenin Tercihli Ticaret Anlaşması ile ticaret hacmini artıracağını ve aşı sertifikalarını karşılıklı tanıyacağını belirtti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.