Çavuşoğlu: Maarif Vakfımız dünyanın en büyük 5. eğitim kurumu oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maarif Vakfı Kolombiya Temsilciliğinin açılışında yaptığı konuşmada, Maarif Vakfının dünyanın en büyük 5. eğitim kurumu haline geldiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Maarif Vakfının ülke temsilciliği binasının açılışı töreninde konuştu.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende davetlilere seslenen Çavuşoğlu, Kolombiya'nın Latin Amerika turunda ziyaret ettiği 6. ülke olduğunu söyledi.

Türkiye ile Kolombiya ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, Kolombiya'nın bölgedeki önemli ortaklarından biri olduğunu kaydederek, ev sahibi Dışişleri Bakanı Marta Lucia ile önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Kolombiya Latin Amerika açılımımızda önemli bir merkezdir"

Çavuşoğlu, bugün Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque başkanlığında ilgili bakanlarla ikili ve bölgesel konuları ele aldıklarını aktararak, "Hüsnükabul için Duque'ye bir kere daha huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Kolombiya Latin Amerika açılımımızda önemli bir merkezdir" diye konuştu.

Türk Hava Yolları (THY), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Anadolu Ajansının Bogota'da bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Kurumlarımızın bölgesel ofisleri burada, Maarifimizin de bu kurumlara eklenmesi memnuniyet vericidir. Kurumlarımızın hepsi bizim göz bebeğimizidir" sözlerini kullandı.

"Vakfımız, bugün dünyanın en büyük 5 eğitim kurumu haline geldi"

Maarif Vakfının 67 ülkede farklı düzeylerde faaliyet gösterdiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Vakfımız, bugün dünyanın en büyük 5 eğitim kurumu haline geldi. Biliyorsunuz diplomatik ağ ve misyon sayısı bakımından Türkiye olarak yine dünyada 5. sıradayız. Maarif, Türkiye'nin uluslararası eğitimdeki markası ve gururu oldu" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Köklü medeniyetimiz ve insani değerlerimiz sayesinde son yıllarda Türk kültürü ve dili ilgi çekiyor. Maarif Vakfımız, bu konuda çok önemli bir işlev görüyor. Aynı şekilde Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerimiz de bu anlamda gelen talepleri karşılamak için yeni programlar düzenliyor. Farklı üniversitelerimiz özellikle Ankara Üniversitesi benim de mezun olduğum üniversite, Kolombiya ve Latin Amerika ülkelerindeki üniversitelerle yakın iş birliği yaparak Türkçe eğitimi için çaba sarf ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Kolombiya, Maarif Vakfımızın Güney Amerika'daki ikinci temsilciliğidir"

Bakan Çavuşoğlu, Güney Amerika'daki temsilcilik ve okul sayısının artacağına inandıklarını ve Dışişleri Bakanlığı olarak Maarif Vakfına en güçlü desteği vereceklerini söyledi.

Temsilciliğin Türkçe eğitimine Kolombiya'da katkıda bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Kolombiya, Maarif Vakfımızın Güney Amerika'daki ikinci temsilciliğidir. Bogota'da Maarif Temsilciliğimiz ayrıca Türk tarihi, kültürü ve diplomasisi alanında yüksek lisans ve doktora programlarının oluşturulması, ülkelerimiz arasında akademisyen ve öğrenci değişiminin artırılması gibi faaliyetler göstermektedir" dedi.

Çavuşoğlu, Maarif Vakfının şimdiden Kolombiya'da önemli işleri yaptığına işaret ederek, "Kolombiya'nın önde gelen üniversitelerinden Nacional ve Externado ile iş birliği yapmaya başlamış bulunmaktadır" bilgisini verdi.

Geçen hafta "Bogota Uluslararası Kitap Fuarında" Maarif Vakfının bir standı olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bilgi güçtür' diye bir söz var, güçlü olmak sorumluluk sahihi olmayı gerektirir. Sorumsuzca kullanılan güç, insanlığa zarar verebiliyor" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Kolombiya Maarif Vakfı Temsilciliğinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Medeniyetimizde bilginin insanlığın yararına kullanılması gerektiğini öğreten ilim, irfan ve marifet gibi kavramlarımız var. Mevlana Hazretleri, 'Nice bilginler var ki, gerçek irfandan nasipsizdirler' derken bunu kastediyor. İrfan anlayışına vizyonunda ve misyonunda yer veren Maarif Vakfımız bu anlamda çok önemlidir. Bu duygularla Maarif Vakfımızın Kolombiya Temsilciliğinin hayırlı olmasını ve güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum."

İki ülke arasında köprü vazifesi olmasını temenni ediyoruz

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Tuğba Işık da konuşmasında, Maarif Vakfının Türkiye ile Kolombiya arasında yeni ufuklar açacağına inandıklarını belirterek, "21 Ocak 2020 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitim vermeye başlayan Kolombiya eğitimi merkezimizin iki ülkeyi yakınlaştırarak köprü vazifesini yerine getirmesini temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

Maarif Vakfının, kar amacı gütmeyen bir eğitim vakfı olduğunu dile getiren Işık, "Dünya genelinde 67 ülkede faaliyet yürütürken, 49 ülkede 21 eğitim merkezi ve bir üniversite de dahil olmak üzere 427 eğitim kurumunda, toplamda 48 bin 687 öğrenciye eğitim vermektedir" dedi. AA .