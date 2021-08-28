Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Afganistan'daki son durumu görüştü
2021-08-28 22:52:49
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Afganistan'daki son durumu görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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