Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Afganistan'daki son durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Afganistan'daki son durumu görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.