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Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Afganistan'daki son durumu görüştü

1 Saat Önce
2021-08-28 22:52:49
Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Afganistan'daki son durumu görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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