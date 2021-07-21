Casus yazılım Pegasus'la Macron'u hangi ülke dinledi?

Fas hükümetinin 2017 yılından bu yana, casus yazılım Pegasus aracılığıyla Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yanı sıra dönemin başbakanı Edouard Philippe ve 14 bakanı da dinlemiş olabileceği ileri sürüldü.

Fas'ın casus yazılımla Fransa'da çok sayıda kişiyi takip ettiği ortaya çıktı. Takip listesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un numarası da bulunuyor. Telefonun dinlenip dinlemediği araştırılıyor.

İsrailli şirket NSO Group'un geliştirdiği casus yazılımın Pegasus'un hükümetler tarafından kullanılması skandalı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a kadar uzandı.

Amerika'nın Sesi'nden Arzu Çakır'ın haberine göre, Fas hükümetinin 2017 yılından bu yana, casus yazılım Pegasus aracılığıyla Cumhurbaşkanı Macron'un yanı sıra dönemin başbakanı Edouard Philippe ve 14 bakanı da dinlemiş olabileceği ortaya çıktı.

Elysee Sarayı, "Eğer doğruysa bu iddialar çok ciddi ve kınıyoruz. İddiaların aydınlatılması için gereken her şey yapılacak" açıklamasını yaptı.

Merkezi Paris'te bulunan Yasak Haberler (Forbidden Stories), Uluslararası Af Örgütü ve 17 gazetenin oluşturduğu "araştırmacı gazeteciler konsorsiyumu"; siyasetçi, muhalif, gazeteci, avukat ve insan hakları aktivistlerine ait 50 binin üzerinde cep telefonunun Pegasus yazılımıyla dinlendiğini ortaya çıkarmıştı.

Konsorsiyum üyesi Fransız Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cep telefonunun da Pegasus casus yazılımı tarafından dinlenen telefon numaraları listesinde yer aldığını açıkladı.

Le Monde, Fas gizli servisinin 1000'e yakın Fransız politikacı, gazeteci ve iş insanı ile Fas kökenli muhalifi dinlediğini belirtti. Dinlenen numaralar listesinde Macron'a, dönemin Başbakanı Edouard Philippe'e ve 14 bakan ile çok sayıda milletvekiline ait numaralar olduğu belirlendi.

FORBİDDEN STORİES: LİSTEDE MACRON'UN NUMARASI VAR

Forbidden Stories'in kurucu başkanı gazeteci Laurent Richard, Fas istihbaratının dinlediği numaralar arasında Macron'a ait bir telefon bulunduğunu tespit ettiklerini doğruladı, ancak bu numaranın ne kadar süre, hangi amaçla dinlendiğinin belirlenmesi için teknik araştırmanın sürdüğünü açıkladı.

LCI haber kanalına konuşan Richard, "Dinlendiğini kesin bilmiyoruz henüz. Ama listede numarası var. Bu ayrımı belirtmek önemli. Ancak dinlendiğini de ortaya çıkarırsak, işte o zaman bu iddialar çok ciddi. Bu çok ciddi bir durum haline gelir" dedi.

Richard, Pegasus yazılımının son derece karmaşık ve ileri bir sistem olduğuna dikkat çekerek, hiç farkında olmadan cep telefonunda bulunan bütün bilgi, yazışma, fotoğraf ve mesajların takibe alınabileceğini, hatta telefonu mikrofona çevirerek sahibinden gelen aramaların da dinlenebildiğini kaydetti.

Fas gizli servisi tarafından dinlenen telefon numarası, Macron'un şahsi telefonlarından birisine ait. Fransız Cumhurbaşkanı, daha hassas konuşmalar için Elysee'de askeri güvenlik de içeren, şifreli ve daha güvenli bir telefonu kullanıyor.

NSO VE FAS YALANLADI, ELYSEE İNCELİYOR

Pegasus yazılımının sahibi İsrail firması NSO ve Fas hükümeti iddiaları tümüyle yalanladı. NSO, "Pegasus Projesi konsorsiyumuna" gönderdiği açıklamada, "Macron'un NSO müşterileri tarafından hiçbir zaman hedef alınmadığını veya hiçbir zaman hedef olarak seçilmediğini" iddia etti.

Bu iddiasının dayanağını açıklamayan firma, bir soruşturma olması durumunda "müşterilerinin verilerine erişimleri olmadığını, bilgilerin müşterilerden istenmesi gerektiğini" söyledi. Fas yönetimi de başından bu yana Fas gizli servisine ait iddiaları tümüyle yalanladığını açıkladı.

Elysee Sarayı ise henüz iddiaların "varsayım" olduğunu ve teknik inceleme ile "telefon numarasının listede olmasının dinlendiği anlamına gelip-gelmediğinin" ortaya çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Elysee kaynakları, "Şimdilik iddialar varsayım aşamasında. Ancak bu iddiaları çok ciddiye alıyoruz. Bu iddiaların aydınlatılması için gereken her şey yapılacaktır. Bazı Fransız mağdurlar şikayette bulunacaklarını şimdiden açıkladılar, bu nedenle adli soruşturmalar başlatılacak" dedi.

Fransa'da dün Mediapart araştırmacı gazetecilik sitesi, iki muhabirinin telefonlarının Fas istihbaratı tarafından dinlendiğinin ortaya çıkarılması üzerine suç duyurusunda bulundu. Paris Savcılığı, bu başvuru üzerine soruşturma başlattığını açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.