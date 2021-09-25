DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
MEB okullara yardımcı kaynak uyarısı
CBS News kanalı: Erdoğan, ABD'ye rağmen S-400 konusunda meydan okuyor
TURKOVAC aşısı ne zaman çıkacak? Yerli aşı TURKOVAC aşısı inaktif mi mRNA mı?
Süper Lig'de Altay fırtınası
Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Poleo, iş insanlarıyla bir araya geldi
ÇAYKUR 776 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi
İran Dışişleri Bakanı: Ülkeyi nükleer anlaşmaya bağlamayacağız
Yerli üretim çıkarma gemisi Tuzla’da denize indirildi
Mogadişu'da bombalı saldırı: 7 kişi öldü
Gürcistan belediye başkanlığı seçimlerinde ilginç aday
İranlı vekilden tepki çekecek Azerbaycan açıklaması
Irak hükümetinden İsrail çıkışı
Açık Lise ve Açık Ortaokul sınavları online mı olacak? Açık Lise (AÖL) sınavları e-Sınav merkezinde mi yapılacak?
TBMM, 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlıyor
MEB E-sınav görevli başvurusu nasıl yapılır? E-sınav görevi nasıl alınır?

TIMETURK / DÜNYA / Canlı yayında tepki çeken sözler... 'Muhammed ismini yasaklayacağım'

Canlı yayında tepki çeken sözler... 'Muhammed ismini yasaklayacağım'

Fransa'da 2022 yılı Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığa hazırlanan aşırı sağcı Eric Zemmour'un 'Cumhurbaşkanı olunca Muhammed gibi Müslüman ismi verilmesini yasaklayacağım' sözleri tepki topladı.

3 Saat Önce
2021-09-25 11:13:38
Canlı yayında tepki çeken sözler... 'Muhammed ismini yasaklayacağım'

Fransa'da Danıştay, ülkede İslam ve Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla mücadele eden kuruluşların başında gelen "İslamofobi ile Mücadele Kolektifi"nin (CCIF) kapatılmasını onayladı. Fransız siyaset bilimci François Burgat durumu "Fransa'nın yakın tarihine ve yüksek yargı makamlarının siciline kaydedilecek mide bulandırıcı bir gün" diyerek yorumladı.

Öte yandan Fransa'da İslam ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık tartışmaları devam ediyor. Fransa'da 2022 yılı Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylar netleşirken, aşırı sağcı Eric Zemmour'un aday olmak için imza toplamaya başlaması ülkede siyaset gündemini sarstı. Zemmour'un "Cumhurbaşkanı olunca Muhammed gibi Müslüman ismi verilmesini yasaklayacağım" sözleri tepki topladı.

Aday olabilmek için belediye başkanlarından imza toplamaya başlayan Fransız yazar, henüz adaylığını resmileştirmedi. Verdiği demeçlerde Zemmour, seçimlerde aday olsa da olmasa da, "Fransız kültür ve medeniyeti", "göçmen problemi" , "siyasi İslam" gibi temaları seçim gündemine getirmesinin önemli olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu belirtti.

Eric Zemmour ve aşırı solcu 'Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon televizyon yayınında karşı karşıya geldi. birbirlerinden tamamen zıt görüşlere sahip iki ismin tartışmasına da ülkede yükselen göçmen karşıtlığı, İslam düşmanlığı ve aşırı milliyetçilik konuları damga vurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN