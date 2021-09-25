Canlı yayında tepki çeken sözler... 'Muhammed ismini yasaklayacağım'

Fransa'da 2022 yılı Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığa hazırlanan aşırı sağcı Eric Zemmour'un 'Cumhurbaşkanı olunca Muhammed gibi Müslüman ismi verilmesini yasaklayacağım' sözleri tepki topladı.

Fransa'da Danıştay, ülkede İslam ve Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla mücadele eden kuruluşların başında gelen "İslamofobi ile Mücadele Kolektifi"nin (CCIF) kapatılmasını onayladı. Fransız siyaset bilimci François Burgat durumu "Fransa'nın yakın tarihine ve yüksek yargı makamlarının siciline kaydedilecek mide bulandırıcı bir gün" diyerek yorumladı.

Öte yandan Fransa'da İslam ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık tartışmaları devam ediyor. Fransa'da 2022 yılı Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylar netleşirken, aşırı sağcı Eric Zemmour'un aday olmak için imza toplamaya başlaması ülkede siyaset gündemini sarstı. Zemmour'un "Cumhurbaşkanı olunca Muhammed gibi Müslüman ismi verilmesini yasaklayacağım" sözleri tepki topladı.

Aday olabilmek için belediye başkanlarından imza toplamaya başlayan Fransız yazar, henüz adaylığını resmileştirmedi. Verdiği demeçlerde Zemmour, seçimlerde aday olsa da olmasa da, "Fransız kültür ve medeniyeti", "göçmen problemi" , "siyasi İslam" gibi temaları seçim gündemine getirmesinin önemli olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu belirtti.

Eric Zemmour ve aşırı solcu 'Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon televizyon yayınında karşı karşıya geldi. birbirlerinden tamamen zıt görüşlere sahip iki ismin tartışmasına da ülkede yükselen göçmen karşıtlığı, İslam düşmanlığı ve aşırı milliyetçilik konuları damga vurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.