Canlı yayında suçüstü olan Yunanistan’dan pişkinlik! Utanmadan Türkiye’yi suçladılar

Ege’de göçmen botlarını batırıp Türkiye tarafına iten Yunanistan, Türkiye’yi mültecileri Yunanistan tarafına itmekle suçladı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan cevap gecikmedi: Suçluluk psikolojisiyle çöplük karıştırdığınızın farkındayız!

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Her gün onlarca mülteciyi Ege'de Türkiye tarafına zorla iten Yunanistan'dan görülmemiş pişkinlik!.. Önceki gün CNN International canlı yayınında Yunanistan Başbakanı KiryakosMiçotakis konuşurken, Yunan Sahil Güvenliği göçmenleri Türkiye tarafına itmişti. Yunanistan bu kez, Türkiye'yi mültecileri Yunanistan tarafına itmekle suçladı.

“YUNANİSTAN TARAFINDAN KURTARILAN MÜLTECİ!”

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, göçmenlerin Türkiye Sahil Güvenlik görevlileri tarafından itildiğinin görüldüğü bir video yayınladı. Twitter üzerinden yayınladığı videosunda Mitarakis "Görüntülerde Türk sahil güvenliğinin uluslararası hukuku ve AB ortak bildirisini ihlal ederek göçmenleri şiddetle Yunanistan'a ittiği görülüyor" dedi. Videonun "Yunanistan tarafından kurtarılan bir mülteci tarafından çekildiğini" iddia eden Yunan Bakan, Türkiye'yi "göç akışlarını araçsallaştırılmakla" suçladı. Mitarakis, olayın nerede ve ne zaman meydana geldiğini söylemedi.

TÜRKİYE'DEN CEVAP: SİZ UTANMAZSINIZ AMA GERÇEĞİ ÖĞRENMEK İSTEYENLER İÇİN…

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Mitarakis'in paylaşımıyla ilgili, “Suçluluk psikolojisiyle çöplük karıştırdığınızın farkındayız” dedi. Çataklı, Yunanistan'ın “Türk sahil güvenliğinin, uluslararası hukuku ve AB ortak bildirisini ihlal ederek göçmenleri şiddetle Yunanistan'a itiyor” açıklamasıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Suçluluk psikolojisiyle çöplük karıştırdığınızın farkındayız @nmitarakis. Bula bula 3 yıl önceki çarpıtılan bir videoyu bulmuş ve yayınlamışsınız. Siz utanmazsınız ama, gerçeği öğrenmek isteyenler için açıklama linkte” ifadelerine yer verdi.

SAHİL GÜVENLİK: PAYLAŞIMLAR ASILSIZ!

Çataklı'nın paylaştığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasında paylaşımların asılsız olduğu belirtildi. “Madra Çayı önlerinde 1 düzensiz göçmen botunun durdurulmasına yönelik yapılan faaliyetlere ilişkin olarak sosyal medyada bahse konu düzensiz göçmen botuna uygunsuz müdahale edildiği yönünde asılsız paylaşımlar yer almıştır” denilen açıklamada “5 Eylül 2019 tarihinde saat 06.30'da Sahil Güvenlik Uçağı tarafından Madra Çayı önlerinde düzensiz göçmen botu tespit edilmesi üzerine olay mevkiine 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş ve saat 06.45 civarında bahse konu düzensiz göçmen botuna yönelik durdurma manevralarına başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı. “Düzensiz göçmen botunun tüm uyarı ve yapılan manevralara rağmen durdurulamamasından dolayı saat 06.52'de ilave 1 Sahil Güvenlik Kontrol Botu daha görevlendirilmiştir. Her iki Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen düzensiz göçmen botunu kullanan şahıs kullandığı botu durdurmayarak önleyici ve yanaşma manevralarına sürekli karşı koymuş ve bot üzerinde bulunan diğer düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek manevralar yapmaya devam etmiştir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Durdurma manevraları esnasında göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen elinde bulunan bıçak ile Sahil Güvenlik Kontrol Botun şişme lastik tüplerini patlatmaya çalışmış başarılı olamayınca elindeki bıçağı denize atmış, yine diğer 1 düzensiz göçmen elindeki jiletle vücudunu çeşitli yerlerinden kesmek suretiyle kendini yaralamış, botta bulunan bebekleri denize atmakla tehdit ederek, Sahil Güvenlik personelini ve halat almak isteyen göçmenleri engellemiş, kendisine müdahale etmek isteyen birkaç göçmeni de darp etmeye çalışmıştır. Manevralar esnasında düzensiz göçmen botunda bulunan 1 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Kontrol Botun sancak dıştan takma motorunda bulunan kabloları eliyle çekmek suretiyle koparmış ve sancak dıştan takma motorun gayri faal olmasına neden olmuş, yapılan müdahaleler esnasında 1 Sahil Güvenlik personeli dirseğinden hafif yaralanmıştır. Yapılan tüm manevralara rağmen düzensiz göçmen botunun durmaması üzerine, düzensiz göçmen botunun motorunu ve pervanesini etkisiz hale getirerek hareketsiz bırakmak maksadıyla açavela gönderleriyle (Bir deniz aracının bulunduğu yerden açılmasında kullanılan uzun sopalar) müdahale edilmiş (Lastik göçmen botunun motor ve pervanesine yapılan bu müdahaleler sosyal medyada göçmenlere karşı şiddet kullanıldığı yönünde yansıtılmıştır.), düzensiz göçmen botu yakıtı bittikten sonra ancak kontrol altına alınabilmiştir.Düzensiz göçmen sayısının fazla olması sebebiyle bölgeye ilave 1 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilerek saat 09.10'da düzensiz göçmenler emniyetli bir şekilde Sahil Güvenlik Botuna alınarak sahile intikal ettirilmişlerdir. Mukavemet göstererek göçmen botunda bulunan diğer göçmenlerin ve çocukların hayatını tehlikeye sokan 3 düzensiz göçmen hakkında Dikili Cumhuriyet Savcılığınca yasal işlem başlatılmıştır.”

MİÇOTAKİS EKRANDA SUÇÜSTÜ OLMUŞTU

Sığınmacılara yönelik insanlık dışı muamelelerde bulunan Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, önceki gün katıldığı CNN International canlı yayınında bir kez daha Türkiye'ye suçlamalarda bulunmuştu. Ege ve Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin konuşan Miçotakis, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşündüklerinin karşısındayım" diyerek Türkiye'nin uluslararası hukuka uymadığını öne sürdü.Miçotakis'in konuşması sırasında ekrana, Yunan Sahil Güvenliğinin göçmenleri geri ittiği, Türk Sahil Güvenliği'nin ise ölüme itilen göçmenleri kurtardığı anlar yansıdı. .