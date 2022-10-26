Canlı yayında karşı karşıya geldiler! Amerika'da ara seçim atmosferi

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde, Amerikan Senatosu'na aday olan Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçi Türk asıllı aday Dr. Mehmet Öz ve Demokrat Vali Yardımcısı John Fetterman, kozlarını televizyonda canlı seçim tartışma programında paylaştı.

Harrisburg kentinde gerçekleşen canlı yayının ana konusu ekonomi, kürtaj, kamu güvenliği, göçmenlik, eğitim ve dış politikaydı.

Sadece Pensilvanya seçmenleri arasında değil, ABD genelinde merakla beklenen tartışmanın açılış konuşmalarında Fetterman, Öz'ü televizyoncu olmakla ve yalan söylemekle suçlarken, Öz de Fetterman'ı "aşırı bir konumda" olmakla eleştirdi.

Öz, "Washington'a edebi, dengeyi, görmek istediğiniz şeyleri getirmek istiyorum. John Fetteman ise her şeyde aşırıya kaçıyor ve bu aşırı pozisyonlar hepimize zarar veriyor." diye açıklama yaptı.

Adaylara ekonomi konusunda yöneltilen soruda Öz, Fetterman'ın vali yardımcısı olarak vergileri yüzde 46'ya çıkarmaya çalıştığına dikkati çekerek, "Bunu kendi vergilerini tam 67 defa ödemeyerek yaptı. Tekrar ediyorum, 67 defa vergi ödemedi ama benimkini ve sizinkini yükseltti. Bunlar radikal ve aşırı pozisyonlar." ifadelerine yer verdi.