Çanlar çalıyor! ''S. Arabistan İran'a karşı teyakkuza geçti''
Wall Street Journal gazetesi, Suudi Arabistan ve ABD'nin, İran'ın olası bir saldırı hazırlığına karşı teyakkuza geçtiğini iddia etti.
2022-11-02 08:06:09
Wall Street Journal'ın haberine göre, İran'ın ülkesinde yaşanan protestolar nedeniyle gündemi değiştirmek için Suudi Arabistan ve Irak'a saldırı düzenleyebileceği duyuruldu.
Haberde; Suudi Arabistan'ın konuyu ABD'li yetkililerle paylaşmasıyla ABD'nin de desteğini aldığı belirtildi.
Suudi Arabistan'ın olası bir saldırıya karşı teyakkuza geçtiği ifade edilirken, saldırının 48 saat içinde gelebileceğine dair bilgiler ise kamuoyuna yansıdı. .
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