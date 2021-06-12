Cammu Keşmir'de çatışma: 2’si polis 4 kişi öldü
Hindistan’ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde, direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma çıktı.
Polis Şefi Dilbag Singh, basına yaptığı açıklamada, Baramulla ilçesine bağlı Sopore kasabasında direnişçilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetleme yapan polis ekiplerine saldırması sonucu çatışma yaşandığını duyurdu. Singh, 2'si polis 4 kişinin yaralandığı çatışmada, 2'si polis 4 kişinin de hayatını kaybettiğini aktardı.
Saldırıyı üstlenen grup bulunamadı. Keşmir Polis Müfettişi General Vijay Kumar, saldırıyı Laşker-i Taiba üyelerinin düzenlediğini kaydetti.
Bölgenin kordona alındığı ve arama faaliyetlerine başlandığı bilgisi paylaşıldı.
Sopore belediye binasına 26 Mart'ta direnişçiler tarafından düzenlenen saldırıda, Hindistan Halk Partili 2 Belediye Meclis Üyesi ve 1 polis hayatını kaybetmiş, 1 polis de yaralanmıştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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