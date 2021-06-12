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Cammu Keşmir'de çatışma: 2’si polis 4 kişi öldü

Hindistan’ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde, direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma çıktı.

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12.06.2021 18:26:07
Cammu Keşmir'de çatışma: 2’si polis 4 kişi öldü

Polis Şefi Dilbag Singh, basına yaptığı açıklamada, Baramulla ilçesine bağlı Sopore kasabasında direnişçilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili denetleme yapan polis ekiplerine saldırması sonucu çatışma yaşandığını duyurdu. Singh, 2'si polis 4 kişinin yaralandığı çatışmada, 2'si polis 4 kişinin de hayatını kaybettiğini aktardı.

Saldırıyı üstlenen grup bulunamadı. Keşmir Polis Müfettişi General Vijay Kumar, saldırıyı Laşker-i Taiba üyelerinin düzenlediğini kaydetti.

Bölgenin kordona alındığı ve arama faaliyetlerine başlandığı bilgisi paylaşıldı.

Sopore belediye binasına 26 Mart'ta direnişçiler tarafından düzenlenen saldırıda, Hindistan Halk Partili 2 Belediye Meclis Üyesi ve 1 polis hayatını kaybetmiş, 1 polis de yaralanmıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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