DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Pakistan Başbakanı Han: ABD ile barış için partner olabiliriz, savaş için değil
Zoom'a gerçek zamanlı çevrimiçi özelliği geliyor!
2021 Polislere ne kadar zam yapılacak? 2021 Polis temmuz zammı ne kadar (kaç lira)
Bakan Elvan: Ödeme güçlüğü çeken firmaların kredileri yapılandırılacak
Yazar Mehmet Zeren'in değerli eşi Asiye Zeren vefat etti.
Prof. Dr. Fuat Sezgin kimdir? Prof. Dr. Fuat Sezgin hayatı ve biyografisi
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'de Rusya'yla çalışmaya devam edeceğiz
Çin: ABD dünya düzeninin en büyük yıkıcısı
Milli futbolcu Ozan Kabak, Liverpool'a veda etti
İngiltere'de 5 draje şekeri üst üste koymayı başaran adam Guinness rekoru kırdı
Yunan medyası: Türk İHA'ları Yunanistan'ı kuşatıyor
Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında nereli?
TSK ve MİT’ten ortak operasyon: 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Ukrayna'dan Putin'in ''tek millet'' açıklamasına tepki
Polis maaşı 2021 | Polislerin temmuz maaşı ne kadar olacak? 2021 Temmuz polis zamlı maaş tablosu

Cammu Keşmir'de çatışma: 2 ölü

Hindistan’daki Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çatışma çıktı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.06.2021 16:15:19
Cammu Keşmir'de çatışma: 2 ölü

Bölge basınındaki habere göre, Kulgam bölgesinde ihbar üzerine operasyon düzenleyen güvenlik görevlileriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 direnişçi hayatını kaybetti.

Bölge güvenlik kordonuna alınırken geniş çaplı arama faaliyetleri başlatıldı.

CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜNÜN KALDIRILMASI

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'nci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş