'Camileri havaya uçuralım' diyen aşırı sağcı siyasetçinin adaylığı iptal

Fransa'da bölgesel seçimlerin aşırı sağcı adayı Daniele Delavaud'nun 4 yıl önce sosyal medyada 'İslam karşıtı ve şiddet yanlısı' sözlerinin ortaya çıkması üzerine adaylığı iptal edildi.

Fransa'da bölgesel seçimlerin aşırı sağcı adayı Daniele Delavaud'nun 4 yıl önce sosyal medyada "İslam karşıtı ve şiddet yanlısı" sözlerinin ortaya çıkması üzerine adaylığı iptal edildi. Kadın siyasetçinin, aşırı sağcı parti Ulusal Cephe'den ihracı söz konusu.

Gelecek ay yapılacak yerel seçimlerde Correze bölgesinden aday olan Delavaud, Ekim 2017'de Twitter hesabından verdiği bir cevapta, "Camiler inşa etmeyi bırakıp, onları havaya uçurmaya varım" ifadesini kullanmıştı. Kasım 2017'de de bir başka tweetinde, yabancı kökenlilere yönelik yaptığı bir açıklamada, "Polisler plastik mermi kullanmaktan çekinmeyin, Fransızların desteği sizinle" demişti.

O dönemde bu tweetler aslında hiç farkedilmemişti, Delavaud'nun eşi ile birlikte seçimlerde aday olmasıyla ortaya çıktı.

Ulusal Cephe partisinin yerel sorumlusu Valéry Elophe'nin Radyo France Bleu'ye yaptığı açıklamada, "Bu bizim için bir hayal kırıklığı, ancak bu tür söylemler partimizin savunduğu değerlerle örtüşmüyor" diyerek Daniele Delavaud ve eşinin adaylığının geri alındığını ifade etti.

'Daha önce haber verselerdi eski tweetlerimi silerdim'

Delavaud adaylığının iptal edilmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Bu kararın, olaydan dört yıl sonra gündeme gelmesi üzücü. Daha önce görmüş ve beni uyarmış olsalardı silerdim (...). Elbette yaptığım bu açıklamalardan dolayı üzgünüm. Fakat 2017'den beri değiştim, olgunlaştım" dedi.

Partinin disiplin kurulundan geçmesi beklenen Delavaud'nun partiden ihraç edilebileceği söyleniyor.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.