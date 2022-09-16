Camide II. Elizabeth için anma töreni

Londra’nın en büyük camisinde Kraliçe II. Elizabeth için anma töreni düzenlendi. Söz konusu tören İslam coğrafyasında dikkat çekti. İşte detaylar…

Londra'da yer alan Beyt-ül Fütuh Camii'nde geçtiğimiz günlerde ölen Kraliçe II. Elizabeth için anma töreni düzenlenerek Kraliçe minnetle yâd edildi.

Törendeki katılımcılardan Sadıka Miles, kraliçenin bu ülke ve milletler topluluğuna büyük bir hizmet verdiğini belirterek herkesi birlik içerisinde tuttuğunu söyledi. Miles "Irkı dini ne olursa olsun herkes onu sevdi. Herkesin inancına saygı gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ahmediye Cemaati Ulusal Lideri Rafiq Hayat da bir ülkenin liderinin herhangi bir dinin gerçek manasını gündeme getirmesinin büyük bir fark oluşturabileceğini belirterek Kral Charles'ın İslam'ın gerçek öğretilerine vurgu yaparak bunu yaptığını vurguladı.

Kraliçe için camide tören düzenlenmesi İslam coğrafyasında yankı buldu. İngiltere Müslümanlarının düzenlediği tören için pek çok Müslüman kesim tarafından, Allah'ın evi olan mescitlerde gayr-i müslim bir kadın için anma töreninin düzenlenmesi nedeniyle tepki gösterildi.

Kraliçe için daha önceden de bazı Müslümanlar tarafından Hazreti Muhammed'in soyundan geliyor iddiaları öne sürülmüştü. Kral Charles için de "O Müslümandır'"diyen din adamı Nazım Kıbrısi'nin sözleri de gündeme gelmişti.