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Çamaşır suyunu şifa diye satan başpiskopos tutuklandı

Florida'daki bir kilise aracılığıyla koronavirüs tedavisi için zehirli endüstriyel çamaşır suyu satmakla suçlanan bir adam, Kolombiya'da tutuklandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi.

2 Saat Önce
2022-07-29 08:41:31
Çamaşır suyunu şifa diye satan başpiskopos tutuklandı

64 yaşındaki Mark Grenon, iade edilmesinin ardından perşembe günü Miami federal mahkemesinde ilk kez mahkemeye çıktı. Grenon ve üç yetişkin oğlu, geçen yıl dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak ve yasalara saygısızlıkla suçlandı.

piskopos-koronavirüs

Grenon, Florida, Bradenton'da bulunan Genesis II Sağlık ve Şifa Kilisesi'nin başpiskoposu olarak görev alıyordu. Yetkililer, kilisenin klordioksiti “Mucize Mineral Çözümü” olarak ürettiğini, tanıttığını ve sattığını söyledi.

Grenonlar, çözümün kanserden otizme, sıtmaya ve COVID-19'a kadar çok çeşitli hastalıkları iyileştirebileceğini iddia ediyor. Miami federal yargıcı, kiliseye 2020'de maddenin satışını durdurmasını emretti, ancak emir göz ardı edildi ve Grenon birkaç ay sonra Kolombiya'da tutuklandı.

Kaynak: TRTHaber, ABC News

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