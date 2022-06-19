Çalışanlarının yüzde 90'ı cüce: Hedefimiz Türkiye'de şube açmak

İran'ın başkenti Tahran'da faaliyet gösteren, canlı müziğin de yapıldığı 'Cüceler Restoranı' halktan ilgi görüyor. Çalışanlarının yüzde 90'ı cüce insanlardan oluşuyor. Öncelikli planının Türkiye'de bir şube açmak olduğunu belirten İşletmenin kurucusu ve müdürü Mehdi İbrahimi, “Gelecek sene İstanbul ya da İzmir'de bir şube açmak gibi bir hedefimiz var.” açıklamasında bulundu.

İşletmecisi de çalışanları gibi cüce olan restoranda Tebriz'den Meşhed'e, Sistan-Belucistan'dan Tahran'a birçok kişi istihdam ediliyor.

Farsça ve Türkçe şarkı ve türkülerin söylendiği canlı müzik programları da yapılan mekanın işletmecisi Mehdi İbrahimi de bazen sahne alarak müşterilerinin güzel zaman geçirmesine yardımcı oluyor.

İşletmenin kurucusu ve müdürü Mehdi İbrahimi, aslında kültür-sanat işleriyle uğraştığını, hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl önce bu restoranı açtığını söyledi.

Çalışma arkadaşlarının yüzde 90'ının cücelerden oluştuğunu belirten İbrahimi, "Amacım kendim gibi insanlara iş alanı açmaktı. Toplumda dezavantajlı gurupların iş bulması çok zor. 25 personelimiz var, yüzde 90'ı cücelerden oluşuyor." diye konuştu.

- İSTANBUL YA DA İZMİR'DE ŞUBE AÇMAYI PLANLIYOR

İbrahimi, ilk zamanlarda kimsenin restorana ilgi göstermediğini, Allah'ın yardımıyla gün geçtikçe alakanın arttığını ifade ederek, "Diğer şehirlerde hatta yurt dışında da şube açmayı ve kısa boylu insanlarımıza iş alanı yaratmayı planlıyorum." dedi.

Öncelikli planının Türkiye'de bir şube açmak olduğunu belirten İbrahimi, "Gelecek sene İstanbul ya da İzmir'de bir şube açmak gibi bir hedefimiz var." açıklamasında bulundu.

-TURİSTLERE İLGİ ÇEKİCİ GELİYOR

Turist rehberlerinin misafirlerini buraya getirdiğini söyleyen İbrahimi, "Düşüncelerimizden biri de burayı turistik bir mekana dönüştürmek. Burası turistler için yeni ve ilgi çekici geliyor." diye konuştu.

İbrahimi, ülkenin her tarafından çalışanları olduğunu hatırlatarak, "Birbirleri ile akrabalıkları yok. Bazı arkadaşlar burada tanışıp evlendiler. İşin güzel güzel tarafı burada dayanışma ve birliktelik oluyor. Cücelerin ülkedeki merkezi gibi oluyor burası." dedi.

Amacının, bu insanların ekonomik sorunlarını çözüp halkın onlara kültürel bakışını değiştirmek olduğunu belirten İbrahimi, halka fiziksel bir sorunu olan çocukların başka kapasitelere sahip olduğunu göstermek istediğini ifade etti.

İbrahimi halkın ilk başta buranın cüceler için olduğunu düşündüğünü ama sonra sadece çalışanların cüce olduğunu, uzun boyluların da mekana girebildiğini öğrendiğini kaydetti.

"Allah bizim çocuklara öyle bir güç ve ilgi çekicilik vermiş ki halkın ilgisi onlara yöneliyor" diyen İbrahimi, "Çok uzun boylular için buranın bir ilgi çekiciliği var. Dışarda acıyarak baktıkları cüceler burada onlara hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

İbrahimi, insanların birbirine bakışını değiştirmesi gerektiğini, herkesi Allah'ın yarattığını ifade ederek, "Kısa, uzun, şişman, zayıf, siyah veya beyaz olmak önemli değildir. Önemli olan hayatımızın merkezine insan olmayı yerleştirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Restoranı minyatür bir İran'a benzeten İbrahimi, "Çalışma arkadaşlarımız için önemli olan şey kendilerine yukarıdan bakan bir işverenleri yok. Burada hepimiz kardeşiz. Kendi şehirlerinde iş bulamadıkları için buraya geldiler." şeklinde konuştu.

- "BURADA KENDİMİ KISA OLARAK HİSSETMİYORUM"

Sistan-Belucistan eyaletinin Haş şehrinden gelip restoranda çalışan Senaullah Şehnevazi 2 buçuk yıldır burada çalıştığını söyleyerek, "Burada çalışanlar da benim gibi olduğu için çalışma ortamım rahat. Burada kendimi kısa olarak hissetmiyorum." dedi.

Rıza Sultani 26 yaşında olduğunu ve Erdebil'den geldiğini ve bir yıldır Cüceler Restoranında çalıştığını kaydederek "Allah'a şükrediyorum, Allah İbrahimi Bey'e sıhhat afiyet versin. Bize burada iş verdi. Allah yardımcısı olsun." diye konuştu.

Şef garsonluk yapan 34 yaşındaki Tebrizli Şebnem Ağazade, restoran kurulduğundan beri burada çalıştığını söyleyerek, "Cüceleri buraya toplayıp iş verdiği için İbrahimi Bey'e teşekkür ederim. İşimden çok memnunum." dedi.

Ziba Celilvend ise 33 yaşında olduğunu, 3 yıldır burada çalıştığını belirterek, "Böyle rahat bir yerde çalışmaktan mutluyum. Benim gibi olan dost ve arkadaşlarla burada olmaktan memnunum." açıklamasında bulundu. .