California’daki petrol sızıntısında harekete geçmekte geç kalındığı iddia edildi

ABD’nin California eyaletinde yaşanan ve 3 bin varil ham petrolün okyanusa boşalmasına neden olan petrol sızıntısında, petrol hattının sahibi Amplify Energy şirketinin ve yetkililerin harekete geçmekte geç kalıp kalmadıkları sorgulanıyor.