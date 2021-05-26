DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Haşdi Şabi’nin Bağdat kuşatması sona erdi
Bazı evler alınmaz hayal edilir
Katar, Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolar destekte bulunacağını açıkladı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevini bırakacak
18 yıllık hasret sona erdi: Altay, Süper Lig'e yükseldi
Brezilya'da yeni bir koronavirüs türüne rastlandı
Avrupa Parlamentosu komitesinden aşı sertifikasına onay
Nijerya'da içinde 160 kişi olan tekne battı
Ahmedinejad’tan adaylığının veto edilmesine tepki: Bu İran halkına hakarettir
Bağcılar Belediyesi “Halk Meclisi” IOPD ödüllerine aday oldu
Tasarruf finansmanı yasası ev almak isteyenlerin kazanımlarını artıracak
İETT’nin 2020 faaliyet raporu onaylandı
Necip Fazıl şiirin Mimar Sinan'ıdır
Bisikletin çocuk sağlığında önemi
İDDEF'ten Gazze'ye ambulans desteği

California'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin California eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
26.05.2021 19:07:47
California'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose'nin Polis Departmanının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda, Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı ekiplerinin de olay yerinde olduğu belirtilerek, "Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz." uyarısında bulunuldu.

Daha sonra basına açıklama yapan San Jose'nin polis yetkilileri, sabah gerçekleşen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Şerif Yardımcısı Russel David, saldırganın Santa Clara Valley Ulaşım İdaresi (VTA) çalışanı olduğunu açıkladı. David, hadisenin çok sıcak olduğunu ve yeni bilgiler için emniyet güçlerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Ölü ele geçirilen saldırganın ismini açıklamayan yetkililer, yaralıların yakın bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş