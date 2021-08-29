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California’da dehşet anları: Aslanın saldırdığı çocuğu annesi kurtardı

ABD’nin California eyaletinde bir annenin, dağ aslanının saldırısına uğrayan çocuğunu kurtardığı bildirildi.

59 Dakika Önce
2021-08-29 12:44:55
California’da dehşet anları: Aslanın saldırdığı çocuğu annesi kurtardı

California Yaban Hayatı Birimi Sözcüsü Patrick Foy, Calabasas'taki evinin yakınında oynayan 5 yaşındaki çocuğa dağ aslanının saldırdığını ifade ederek, aslanın çocuğu 45 metre kadar sürükleyerek yaraladığını belirtti.

Annenin olay gerçekleştiği sırada evin içinde olduğunu ve sesleri duyunca koşarak çıktığını anlatan Foy, "Aslanı yumruklamaya, tekmelemeye başlamış. Oğlunu aslandan kurtarmış." dedi.

Foy, bu olayın kahramanının anne olduğunu kaydetti.

Yaralanan çocuğun hastanede tedavi altına alındığını dile getiren Foy, dağ aslanının vurularak öldürüldüğünü söyledi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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