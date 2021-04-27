Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok

Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Muhammed İdris Deby, ülkede saldırı tehdidinin sürdüğünü bildirdi.

Çad Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Korgeneral Muhammed İdris Deby, silahlı gruplarla savaşın sona ermediğini belirterek, "Saldırı tehdidi sürmektedir. Askeri Geçiş Konseyi milletin varoluşunun temel ilkelerinin özüdür. Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok." dedi.

Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun 19 Nisan'da cephede ayrılıkçılarla girdiği çatışmada hayatını kaybetmesinin ardından Askeri Geçiş Konseyi başkanlığına getirilen Itno'nun oğlu Deby ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Birtakım tarafların Çad'ın ilerlemesini engellemek, kaos yıkım ve ölümlerle ülkeyi istikrarsızlaştırmayı hedeflediğini belirten Deby, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sınırlarımızda bulunan ve milletin geleceğini ciddi şekilde tehlikeye atabilecek Çad'ı tehdit etmeye devam eden bu tehlike karşısında, güvenlik güçleri tarih ve halk önünde sorumluluklarını üstlenmiştir. AGK üyeleri, ülkelerine samimiyet ve onurla hizmet etmekten başka hırsı olmayan askerlerdir.

Geçiş döneminin şartlarının yer aldığı bildirinin ruhu ve hükümlerine uygun olarak, AGK, ulusal bağımsızlığın garantörü olarak rolünü tam olarak oynayacak ve misyonu barış, istikrar ve ulusal güvenlik konularının ana hatlarını çizmek olacaktır. Saldırı tehdidi sürmektedir. AGK, milletin varoluşunun temel ilkelerinin özüdür. Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok."

Geçiş dönemi hükümetine atadıklarını başbakanın görevinin, tüm Çadlıları temsil eden yeni bir ulusal uzlaşı hükümeti kurmak olduğunu söyleyen Deby, şöyle devam etti:

"Ulusal uzlaşı, barış, birlik ve dayanışma yeni hükümetin öncelikleri arasındadır. Ulusal çıkarlarla ilgili hiçbir meseleden kaçınmayacak bu diyaloğun garantörü olacağım. Gelecek günlerde devam eden istişareler sonrası, tüm illeri ve milletin tüm aktif güçlerini temsil eden, hükümetin çalışmalarına yasal destek sağlanması ve yeni anayasanın temellerinin atılması amacıyla mutabakat ve koordinasyon içerisinde bir ulusal Geçişi Konseyi kurulacak. Sürecin amacı, mümkün olan en kısa sürede demokratik, özgür ve şeffaf seçimler düzenlememizi sağlamaktır."

"Çad'ın uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı var"

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby, "Dost ve ortak ülkelerin liderlerine, Çad halkının umut ettiği barışçıl, sorunsuz ve katılımcı bir geçişi sağlama çabalarımızdaki bu güçlü destek için sonsuz minnettarlığımızı ifade etmek isterim. Çad'ın bu geçişi başarılı kılmak için ulusal ve uluslararası topluluğa ihtiyacı var çünkü zorluklar çok büyük. Çad'ın güvenlik, sağlık, insani ve sosyal bağlamdan ciddi şekilde etkilenen ekonomik ve mali durumu istikrara kavuşturmak için bu ortaklardan büyük desteğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Halka sorunları aşmak için birlik ve beraberlik çağrısı yapan Deby, "Ortaklarımızı, Çad'ın terörizmle mücadelede konumunu korumaya ve sorumluluklarını üstlenmeye devam edeceğine ve tüm uluslararası yükümlülüklerine saygı duyacağına dair temin etmek isterim. Bencil çıkarları aşmalı ve temel çıkarlarına odaklanmak için ayrımların üstesinden gelmeliyiz. Kaosun hakim olduğu bir ortamda hiçbir ülke gelişemez. Evlatlarının ekmeği nefret olan hiçbir ülke ilerleyemez. Sevgi, kardeşlik, anlayış ve hoşgörü sayesinde ülkemizi yeniden inşa edebilecek yarın gelecek nesillere ve çocuklarımıza yaşayan, gelişmiş ve saygın bir millet vereceğiz.” diye konuştu.

Çad'daki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno'nun ülkenin kuzeyinde ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi adlı gruba karşı düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Deby, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin başına getirilmişti.

Çad'da iktidarı ele geçiren Konsey, görev süresinin 18 ay olduğunu açıklamış, parlamento ve hükümeti feshetmişti. Konsey dün de eski Başbakan Pahimi Padacke Albert'i geçiş dönemi başbakanı olarak atamıştı.

Çad'da Askeri Geçiş Konseyi yönetimine ve Fransa'ya karşı düzenlenen bugünkü gösterilerde 9 kişi öldü, 36 kişi yaralanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.