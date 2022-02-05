Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Konya'nın Karatay ilçesinde 4 yıl önce öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayetiyle ilgili 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanan Zekeriya Okşen tahliye edildi.

3 Eylül 2018 tarihinde, Konya'nın İsmil Mahallesi'nde oturan Büyükşen çiftinin evine kar maskeli bir kişi girdi. Emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen, kar maskeli kişi tarafından silahla vuruldu. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021 günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanan Zekeriya Okşen, tutukluk süresine yapılan itiraz sonucu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye edildi.

Geçen ekim ayında da Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid U., adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Öte yandan, tutuklulardan Mustafa Okşen de 17 Ağustos 2021 günü tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği rahatsız sonucu yaşamını yitirmişti. .