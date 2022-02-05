DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Zonguldak-Kilimli Yolu açıldı mı? Zonguldak-Kilimli Yolu ücretli mi, ücretsiz mi?
Gökçe Bahadır kimdir? Kaç yaşındadır? I Evleniyor mu ?
Özer Hurmacı'dan şiddet iddialarına yanıt
Reynmen'in annesine silahlı gasp
Buse Varol kimdir? hangi dizilerde oynadı? I Takipçilerine ne dedi?
Isparta elektrik kesintisi | 5 Şubat Isparta'da elektrikler ne zaman gelecek? Isparta mahalle ve köy elektrik arızası ne zaman giderilecek?
Bloomberg'in yanlışlıkla yayına soktuğu son dakika haberi dünyada panik oluşturdu
2022 Ocak ek ders ücreti ne zaman yatacak? 7 Şubat pazartesi ek ders ödemesi yatar mı?
'İlber Ortaylı faşistlere taş çıkartırcasına iflas etmiş paradigmaya selama durdu'
Bakan Nebati'nin Londra ziyaretinin detayları belli oldu
İslam Memiş cevapladı: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
ATV'den yeni bir dizi daha! Adı Sevgi ilk fragmanı... Adı Sevgi oyuncuları kimler?
Saadet Partisi’nde istifa: Kritik isim görevi bıraktı
3600 ek gösterge çıkış tarihi | 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Öğretmenlere 3600 ek gösterge çıktı mı?
Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

TIMETURK / DÜNYA / Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Konya'nın Karatay ilçesinde 4 yıl önce öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayetiyle ilgili 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanan Zekeriya Okşen tahliye edildi.

2 Saat Önce
2022-02-05 11:09:00
Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

3 Eylül 2018 tarihinde, Konya'nın İsmil Mahallesi'nde oturan Büyükşen çiftinin evine kar maskeli bir kişi girdi. Emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen, kar maskeli kişi tarafından silahla vuruldu. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021 günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanan Zekeriya Okşen, tutukluk süresine yapılan itiraz sonucu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye edildi.

Geçen ekim ayında da Afganistan uyruklu çoban Abdulhamid U., adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Öte yandan, tutuklulardan Mustafa Okşen de 17 Ağustos 2021 günü tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği rahatsız sonucu yaşamını yitirmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş