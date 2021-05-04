DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkiye'nin korona bağışıklık oranı kaç? Türkiye korona virüse karşı sürü bağışıklığı kazandı mı?
''CIA'in Kongre üyelerine verdiği brifing tartışmaya neden oldu''
MASAK kripto varlık rehberini yayımladı
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
ABD Başkanı Biden'dan ''Azerbaycan'' kararı
Hindistan'da bir kadın desteklediği parti seçimleri kazanınca dilini kesti
TSK Irak'ın kuzeyinde yeni üsler kuracak
ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor: Ölü sayısı 577 bini aştı
Bakanlık açıkladı: İşte muafiyet belgesi verilen kişi sayısı
Babaoğlu: 'Bu şirketler salgının patlak vereceğini çok önceden biliyorlar mıydı?'
Alman Bakan: En büyük tehdidi aşırı sağcılar oluşturuyor
Castlevania 4. sezon ne zaman çıkacak? Castlevania yeni sezon çıkış tarihi ne zaman?
Camide eylem yapan 76 kişi serbest bırakıldı
Başsavcılık: İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmuyor
SSK emeklisi temmuz zammı 2021 belli oldu mu? SSK emekli temmuz zammı ne kadar?

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

BURSA

20:08

04:15
20:08
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:53

04:01
19:53
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:36

03:45
19:36
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
19:19
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:04

03:27
19:04
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

ANKARA

19:53

04:01
SAHUR
19:53
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
SAHUR
19:19
İFTAR

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Castro, Gine Bissau Büyükelçisi Mane, Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Salas ve Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Mahmud Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.05.2021 17:50:45
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Castro, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Castro'nun, beraberindeki eşi, çocuğu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Gine Bissau

Gine Bissau'nun Ankara Büyükelçisi Malam Mane, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mane, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mane'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Arjantin

Erdoğan, daha sonra Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Salas, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Salas'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etiyopya

Erdoğan ardından Etiyopya'nın Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mahmud, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mahmud'un, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan