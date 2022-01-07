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'Büyük ulusumuz şimdi genişleyen bir uçurumun eşiğinde'

97 yaşındaki Carter, kaleme aldığı makalede ABD'deki kutuplaşmanın ülke demokrasisini tehdit ettiğini vurgulayarak “Büyük ulusumuz şimdi genişleyen bir uçurumun eşiğinde. Derhal harekete geçilmezse, gerçek bir iç çatışma ve değerli demokrasimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Amerikalılar farklılıkları bir kenara bırakmalı ve çok geç olmadan birlikte çalışmalı.' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2022-01-07 06:55:33
'Büyük ulusumuz şimdi genişleyen bir uçurumun eşiğinde'

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının yıl dönümünde, ülkedeki zehirli kutuplaşmanın demokrasiyi tehdit ettiğini belirtti.

ABD'nin 39. Başkanı Carter, New York Times için kaleme aldığı "Demokrasimiz için korkuyorum" başlıklı makalede, ülkenin uçurumun eşiğinde olduğu uyarısında bulundu.

Carter, bir yıl önce, "vicdansız politikacılar" tarafından yönlendirilen şiddetli bir kalabalığın, Kongre'yi basıp iktidarın demokratik transferini engellemeyi neredeyse başardığı değerlendirmesinde bulunarak, "Bu ayaklanma, demokrasimizi tehdit eden zehirli kutuplaşmaya karşı ulusu şok etti." ifadesini kullandı.

Baskından bir yıl sonra bile, "seçimlerin çalındığı" yalanını destekleyenlerin bir siyasi partiyi ele geçirdiğini ve seçim sisteminde güvensizlik yarattığını kaydeden Carter, "Bu güçler, Amerikalıları birbirine düşürmek için amansız dezenformasyon yoluyla güç ve etki uyguluyor." yorumunu yaptı.

Carter, söz konusu güçlerin kazanma hırsının ABD'nin güvenliğini ve demokrasinin temellerini çökertmekle tehdit ettiğini vurgulayarak, "Şimdi, küresel olarak başarmak için çok mücadele ettiğimiz, kendi güçlerini büyütmekten başka bir şey istemeyen güçlü politikacılar tarafından engellenmeyen özgür, adil seçim hakkının içeride tehlikeli bir şekilde kırılgan hale geldiğinden korkuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

97 yaşındaki Carter, makalesini şöyle noktaladı:

“Büyük ulusumuz şimdi genişleyen bir uçurumun eşiğinde. Derhal harekete geçilmezse, gerçek bir iç çatışma ve değerli demokrasimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Amerikalılar farklılıkları bir kenara bırakmalı ve çok geç olmadan birlikte çalışmalı."

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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