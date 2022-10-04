Büyük tartışma: 'Yaşlılık' diye ölüm nedeni olmaz

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in ölüm belgesine 'yaşlılık' yazılması tartışma yarattı

İngiltere Kraliçesinin ölüm belgesine "yaşlılık" yazılması tartışma yaratırken, yaşlılığın bir hastalık olmadığı ve bu nedenle ölüm nedeni olarak kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

The Guardian'a Sheffield Üniversitesi Sosyal Politika ve Sosyal Gerontoloji Profesörü Alan Walker tarafından yazılan yazıda şunlar ifade edildi:

"Gerontologlar ile yaşlanma ve insan hakları gruplarından oluşan geniş bir koalisyon, yaşlılığın ya da yaşlanmanın bir tanı faktörü olarak kullanılmasına şiddetle karşı çıkıyor, çünkü bu yaşlı ayrımcılığını meşrulaştırıyor ve büyütüyor, yaşlanma karşıtı endüstrinin yanlış iddialarını destekliyor, daha sonraki hastalıkların çoklu nedenlerini belirsizleştiriyor.

"Ölüm nedeni olarak kullanılması yanlıştır"

Yaşlılık birçok hastalık için bir risk faktörü olmasına rağmen, bireysel farklılıklar ve öznel iyi oluş gibi birçok olumlu ilişki ile heterojendir. Ölüm nedeni olarak kullanılması yanlış ve yanıltıcıdır.

Buna karşılık, frailty-kırılganlık daha homojendir, kanıta dayalıdır ve açıkça tanımlanmıştır ve sosyo-ekonomik ve biyolojik birçok faktörden kaynaklanmaktadır. Kırılganlık yaşlılığın kaçınılmaz bir sonucu değildir ve hem önlenebilir hem de tedavi edilebilir.

Hayatının sonlarına doğru Kraliçe, zayıf hareketlilik gibi iyi bilinen kırılganlık belirtileri sergiledi" .