Büyük Orta Doğu Projesi'nin perde arkası

Prof. Dr. Ata Atun, 'ABD ile İsrail’in hiçbir koşulda diş geçiremeyecekleri ülkeler olan Türkiye, İran, Afganistan ve Pakistan gibi İslam ülkelerinde iç karışıklıklar çıkarmak, ambargolar koymak, bölgede güçlenmelerini önlemek de BOP’un hedefleri içinde yer alıyor' dedi.

Büyük Orta Doğu Projesi'ni (BOP) duymuşsunuzdur. BOP birçok siyasi ve uluslararası politika ustaları tarafından ABD'nin 11 Eylül 2001'den itibaren uygulamaya koyduğu proje olarak tanımlanıyor.

BOP'un uygulama alanı Ortadoğu'yu merkez olarak alıyor, Hindistan'dan Cebelitarık'a kadar uzanan, içinde Kuzey Afrika ülkeleri, Arap Ülkeleri, İsrail, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, İran, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'nin yer aldığı bölgeyi kapsıyor.

BOP öyle gizli saklı bir şey değil. Zaten ana hedefleri dönemin ABD Dışişleri Bakanı Condolezza Rice tarafından şu sözlerle açıklanmıştı:

BOP kapsamındaki ülkelerde istikrarı sağlamak,

Filistin, İSRAİL anlaşmazlığını çözmek,

Teröre destek veren ülkelerle savaşmak,

Ortadoğu ülkelerinde demokratikleşmeye ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak.

Buraya kadar söylenenler çok kötü gelmiyor insana. Yani iltifata mazhar olacak bir proje de sayılabilir Rice'nin açıkladığı kadarıyla. Oysa perdenin arkasındaki Büyük Orta Doğu Projesi'nin doğum tarihi ve amacı çok farklı.

Şunu hatırlatmakta yarar var; BOP 11 Eylül 2001 doğumlu bir proje değil. BOP'un doğum tarihi 1 Kasım 1973.

Biraz geriye gidelim; Mısır ve Suriye'nin birlikte, 6 Ekim 1973 tarihinde İsrail'e karşı başlattığı Dördüncü Arap-İsrail Savaşı olarak tarihe geçen Yom Kippur Savaşının, 26 Ekim'de ABD'nin zaferi ile sonuçlanmasından sonra “Araplar bir daha birlik olup İsrail'e saldırmasın” fikri temel alınarak yapılan “beyin fırtınası”nda şekillenmeye başladı.

Yom Kippur Savaşının ilk dört gününde Mısır ve Suriye orduları, İsrail'in kara ve hava kuvvetlerini adeta sildi süpürdü. Mısır ve Suriye orduları karşısında hiçbir varlık gösteremeyen İsrail ordusu büyük zayiat verdi. İsrail Başbakanı Golda Meir bu hezimet karşısında İsrail'in yok edilmesini önlemek için ABD'ye nükleer bomba (Atom Bombası) kullanmak için başvurdu. II. Dünya savaşında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerinde kullanılan atom bombasının bölgedeki tüm canlıları yok etmesi ve aradan 28 yıl geçmesine rağmen halen daha ölümlere neden olmasından dolayı ABD, İsrail'de konuşlandırdığı atom bombalarının kullanımına izin vermedi. Bunun yerine Kıbrıs adasının güneyinde yer alan İngiliz üssü olan Akrotiri askeri Havaalanı'ndan Tel Aviv'deki Dov Hoz Havaalanı'na bir hava köprüsü kurdu. Buradan asker, cephane ve savaş aracını taşıyarak savaşın sonucunu değiştirmeye başardı.

Zaten Selahaddin Eyyubi'nin, 4 Temmuz 1187 tarihinde Kudüs Haçlı ordusunu Hittin'de yenmesi ve 2 Ekim 1187 tarihinde de Kudüs'ü fethederek bölgedeki tüm Hristiyanları denize dökmesini İsrailliler hiç unutmamışlardı. (İsrailli psikologlara göre tüm İsrail vatandaşlarının yüreklerinde “Hittin Sendromu” bulunmakta ve bir gün Arapların birleşerek İsrail'i deniz dökeceklerine inanmaktalar.)

BOP bu nedenle, Hittin Sendromuna bağlı olarak Yom Kippur savaşından hemen sonra doğdu. BOP'un kuruluş amacı, resmi ağızlardan açıklandığı gibi “belirlenen sınırların içindeki ülkelere demokrasi getirmek” değil, 1948 yılında kurulan İsrail'i tanımayan, 1948, 1956, 1967 ve 1973 yıllarında birleşerek İsrail'e saldıran Mısır, Suriye, Ürdün, Irak ve Libya'da iç karışıklıklar çıkarıp parçalamak, bu Arap ülkelerine mali destek veren ve zenginliklerinin ipleri ABD'nin elinde olan Suudi Arabistan, BAE, Katar ve Kuveyt gibi ülkeleri de İsrail'in yanına çekmekti.

Tabi, bu grubun dışında kalan ve ABD ile İsrail'in hiçbir koşulda diş geçiremeyecekleri ülkeler olan Türkiye, İran, Afganistan ve Pakistan gibi İslam ülkelerinde iç karışıklıklar çıkarmak, ambargolar koymak, milli gelirlerini terörle mücadele akıtmalarını sağlayarak bölgede güçlenmelerini önlemek de BOP'un hedefleri içinde yer alıyor.

Günümüz itibarı ile Libya, Suriye, Irak parçalanmış durumda.

Mısır, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri ABD'nin, Fas ve Tunus Fransa'nın, Ürdün ve Katar'da İngiltere'nin kontrolünde. İran ABD'nin ambargosu altında. Afganistan, Pakistan ve Cezayir'de iç karışıklıklar var. Türkiye ise 1982'den itibaren ABD'nin eli ile kurulmuş terör örgütü ile mücadele ediyor…

Gerçek BOP bu. Gerisi algı operasyonu….



Prof. Dr. Ata ATUN, Akademisyen, Kıbrıs İlim Üniversitesi, KKTC III. Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak verilmiştir. Bu makalede yer alan görüşler yazarına aittir.

Kaynak: rusen.org

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.