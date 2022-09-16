Büyük Okyanus'ta gerilim tırmanıyor! Ada çevresinde 42 savaş uçağı ve 5 gemi görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 42 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 5 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uçaklardan 16'sı ile 1 askeri dron Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna, 3 uçak ise Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtu.

2 SU-30, 12 J-16 ve 2 J-11 savaş uçağı ile "BKZ-005" tipi dron, Tayvan Boğazı'ndaki etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"yi geçti, 2 H-6 bombardıman uçağı ile 1 KJ-500 havadan erken uyarı uçağı da ADIZ'ın güneybatısına uçtu.

Ada çevresinde tespit edilen 42 savaş uçağı, 1 dron ve 5 geminin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

Uçuşlar, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Şanghay İşbirliği Örgütünün Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nin yapıldığı güne denk geldi.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları artırdığı gözleniyor.

- Pelosi'nin ziyareti

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.