Buteflika'nın kardeşine 8 yıl hapis cezası

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika, yolsuzluk davasında 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Buteflika'nın yargılandığı davanın karar duruşması başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, 8 yıl hapis ve yaklaşık 20 bin dolar para cezasına çarptırdığı Said Buteflika'nın tüm mal varlığına da el konulmasına hükmetti.

Aynı yolsuzluk davasında yargılanan iş adamı Ali Haddad'a da 4 yıl hapis ve yaklaşık 20 bin dolar para cezası verildi.

Alınan kararların temyiz yolunun açık olduğu ifade ediliyor.

Buteflika ve Haddad, "kara para aklama, nüfuzu kötüye kullanma, mal beyanında bulunmama ve seçim kampanyası için gizli finansman" gibi suçlamalarla yargılanıyordu.

Akademisyen ve siyasetçi kimliğiyle bilinen Said Buteflika, ağabeyi Abdulaziz Buteflika'nın 2014'te geçirdiği rahatsızlık sonrasında devlet yönetiminde nüfuzunu artırmış ve giderek ülkenin "perde arkasındaki lideri" olarak gösterilmeye başlamıştı.

Abdulaziz Buteflika'nın 2019'da kitlesel protestolar karşısında istifa etmek zorunda kalmasının ardından çevresindeki Said Buteflika gibi üst düzey isimler, siyasetçiler, oligarklar, komutanlar ve bürokratlara yönelik bir tasfiye yaşanmıştı.

- 3 yıldır hapiste

Mayıs 2019'da gözaltına alınan ve o zamandan beri ülkenin güneyindeki Buleyde'deki askeri hapishanede tutuklu bulunan Said Buteflika, 2 Ocak 2021'de "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

Buteflika 2021'de de "adaletin tesisini engellediği" gerekçesiyle iki yıl hapse çarptırılmıştı.

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, görevi bıraktıktan iki yıl sonra, 17 Eylül 2021'de 84 yaşında hayatını kaybetmişti.