Bursa'da ''ucuz ev eşyası'' izdihamı!

Bursa'da açılışa özel indirimli ürünler satılacağı öğrenilen mağazalar zincirinin şubesinde izdiham yaşandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki mağazalar zincirinde "açılışa özel indirimli fiyatlarla ev eşyası satılacağı" duyuruldu. Açılış saatinden önce çok sayıda kişinin toplandığı mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kapıların açılmasının ardından içeri girebilmek için birbirlerini ezen vatandaşlar hafif şekilde yaralandı. Yaralananlara sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Ayrıca işyerinin bazı camları da kırıldı.

Yaşanan olayların ardından satış yapılmayacağı duyuruldu. Buna rağmen mağazanın önünde bekleyip kapıyı zorlamaya devam edenler, polis tarafından dağıtılmaya çalışıldı. .