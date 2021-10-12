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TIMETURK / DÜNYA / Bursa'da kimya fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da kimya fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralandı.

2 Gün Önce
2021-10-12 13:16:47
Bursa'da kimya fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Yaralılardan durumları ağır ve hafif olanlar mevcut. 15-20 civarında da gazdan hafif etkilenen işçi var, onlara müdahale bölgede yapılıyor. AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgedeki müdahalesi sürüyor" ifadesini kullandı.

Vali Canbolat da bölgeye hareket etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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