DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İngiltere ve ABD'den Rusya ve Çin'e karşı 'uluslararası düzen' çağrısı
Burkina Faso'da silahlı saldırı: En az 12 ölü
ABD'de Türk polis şefini ölümle tehdit eden kişi suçunu kabul etti
Türkiye'den Kırgızistan Dışişleri Bakanı'na güven mektubu
İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler polise ateş açtı
Fransa’dan Mısır'a 4.5 milyar dolarlık uçak satışı
Fransa'da 'Generation Identitaire' oluşumunun faaliyetlerine son verildi
Ürdün Kralı Abdullah'tan ''İsrail-Filistin'' açıklaması
İtalya'da ''kovidsiz ada''
Çocuklar için BioNTech aşısının incelemesine başlandı
Bakanlıktan ''market genelgesi'': Temel ihtiyaç dışında ürün satışı yapılamayacak
Dünya Bankası'ndan Burundi'ye 54 milyon dolarlık destek
Fransa'da çığ düştü: 5 kişi öldü
Bill Gates boşanıyor
Afyonkarahisar’da enerji santralinde yangın

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

BURSA

20:08

04:15
20:08
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:53

04:01
19:53
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:36

03:45
19:36
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
19:19
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:04

03:27
19:04
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

ANKARA

19:53

04:01
SAHUR
19:53
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
SAHUR
19:19
İFTAR

Burkina Faso'da silahlı saldırı: En az 12 ölü

Burkina Faso'nun Doğu Bölgesi Komodjari eyaletinde, silahlı saldırı düzenlendi. 'Kimliği Belirsiz Silahlılar' isimli grubun gerçekleştirdiği iddia edilen saldırıda, 2 asker ile 10'dan fazla sivil hayatını kaybetti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.05.2021 03:10:32
Burkina Faso'da silahlı saldırı: En az 12 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, eyalete bağlı Hantoukoura köyüne silahlı saldırı düzenlendi.

Birçok evin ve tahıl ambarının ateşe verildiği saldırıda, 2 asker ve 10'dan fazla sivil yaşamını yitirdi.

Saldırıyı, Kimliği Belirsiz Silahlılar (HANI) adlı grubun gerçekleştirdiği iddia edildi.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor. Sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı. Bazı bölgelerde ise acil durum ilan edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan