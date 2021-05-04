Burkina Faso'da silahlı saldırı: En az 12 ölü

Burkina Faso'nun Doğu Bölgesi Komodjari eyaletinde, silahlı saldırı düzenlendi. 'Kimliği Belirsiz Silahlılar' isimli grubun gerçekleştirdiği iddia edilen saldırıda, 2 asker ile 10'dan fazla sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, eyalete bağlı Hantoukoura köyüne silahlı saldırı düzenlendi.

Birçok evin ve tahıl ambarının ateşe verildiği saldırıda, 2 asker ve 10'dan fazla sivil yaşamını yitirdi.

Saldırıyı, Kimliği Belirsiz Silahlılar (HANI) adlı grubun gerçekleştirdiği iddia edildi.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına sahne oluyor. Sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı. Bazı bölgelerde ise acil durum ilan edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.