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TIMETURK / DÜNYA / Burkina Faso'da silahlı saldırı: 41 ölü

Burkina Faso'da silahlı saldırı: 41 ölü

Burkina Faso'nun You bölgesinde, Burkina Faso Ordusu Yardımcı Birliğinin 41 üyesi, kimliği belirsiz silahlı grup tarafından düşürüldükleri pusuda yaşamını yitirdi.

1 Saat Önce
2021-12-26 10:58:17
Burkina Faso'da silahlı saldırı: 41 ölü

Hükümet Sözcüsü Alkassoum Maiga, yaptığı açıklamada, Anavatan Savunma Gönüllüleri olarak da bilinen VDP'nin 41 üyesinin, bölgede ticaret yapan tüccar konvoyuna eşlik ettikleri esnada düşürüldükleri pusuda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hükümetin, saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Maiga, Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore tarafından 48 saatlik yas ilan edildiğini duyurdu.

Burkina Faso'da kasımda düzenlenen terör saldırılarında 58 askerin yaşamını yitirmesi, kamuoyunda hükümete karşı ciddi eleştirilere neden olmuştu.

Bu saldırılardan sonra Cumhurbaşkanı Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmiş, hükümet, terörle mücadelede başarısız olmakla suçlanmıştı.

Kabore ise yükselen tepkiler nedeniyle 8 Aralık'ta Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden almıştı.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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