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TIMETURK / DÜNYA / Burkina Faso'da kritik gelişme! Cumhurbaşkanı Kabore asker tarafından alıkonuldu

Burkina Faso'da kritik gelişme! Cumhurbaşkanı Kabore asker tarafından alıkonuldu

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin, askeri tesislerde bir grup asker tarafından alıkonulduğu bildirildi.

2 Saat Önce
2022-01-24 12:24:26
Burkina Faso'da kritik gelişme! Cumhurbaşkanı Kabore asker tarafından alıkonuldu

Batı medyasında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Kabore'nin, dün başkent Vagadugu'daki bazı kışlalarda silah seslerinin duyulmasının ardından asker tarafından alıkonulduğu belirtildi. Kabore'nin askeri kışlalardan birine götürüldüğü kaydedildi.

Dün sabah Vagadugu'daki iki askeri kışlada sabah silah sesleri duyulmuş ve olayın kalkışma olabileceğinden endişe edilmişti.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, hükümet darbe ihtimalinin bulunmadığını duyurmuş ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etmişti. Askerlerin darbe niyetiyle değil daha iyi çalışma şartları talebiyle isyan çıkardığı belirtilmiş, ülke çapında mobil internet kesintisi yaşanmıştı.

çıklamaların ardından sokağa dökülen bir grup, hükümet partisi Halkın İlerleme Hareketinin binasına saldırdı.

Bunun üzerine ülke çapında yeni bir emre kadar saat 20.00'den 05.30'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve eğitime de 2 gün ara verildi.

Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Kabore'nin evinin etrafında silah sesleri duyulmuş ve Kabore'nin alıkonulduğu öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Kabore'yi zora sokan terör sorunu

Burkina Faso'da 22 Kasım'da Sanmatenga eyaletinde düzenlenen saldırıda 9'u jandarma 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde 14 Kasım'da düzenlenen saldırıda ise 49'u asker 53 kişi yaşamını yitirmiş, ülke çapında Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmişti.

Terör saldırılarında üst üste çok sayıda askerin hayatını kaybetmesi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Terörle mücadelede başarısızlıkla eleştirilen Kabore, 9 Aralık'ta Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden alarak 2 gün sonra yerine Lassina Zerbo'yu getirmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor. .

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