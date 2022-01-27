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Burkina Faso'da başkent dışına çıkış yasağı!

Burkina Faso'da 24 Ocak'ta yapılan darbenin ardından başa gelen cunta yönetimi, devrilen Roch Christian Kabore hükümeti üyelerinin hareketlerine kısıtlama getirdi.

34 Dakika Önce
2022-01-27 00:58:44
Burkina Faso'da başkent dışına çıkış yasağı!

Burkina Faso'da 24 Ocak'ta yapılan darbenin ardından başa gelen cunta yönetimi, devrilen Roch Christian Kabore hükümeti üyelerinin hareketlerine kısıtlama getirdi.

Kabore hükümetinin tüm üyeleri, başkent Vagadugu'daki Baba Sy askeri kışlasında, Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba ile görüştü.

Görüşmede, hükümet üyelerine, başkent dışına çıkmalarının yasaklandığı iletildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, devrik lider Kabore'nin, Vagadugu'da özel güvenlikli bir villada tutulduğu ve sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak Pazartesi günü yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Kabore daha sonra istifa etmişti. .

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