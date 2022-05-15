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Burkina Faso'da 3 saldırı: 43 kişi öldü

Burkina Faso'da orduya düzenlenen 3 saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 43 kişi yaşamını yitirdi.

55 Dakika Önce
2022-05-15 20:28:58
Burkina Faso'da 3 saldırı: 43 kişi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, Sahel bölgesinde yer alan Oudalan ilçesinde askerlere kurulan pusuda 5 gönüllü milis ve bir sivil hayatını kaybetti.

Aynı bölgedeki Guessel ilçesinde bu olayın hemen akabinde düzenlenen diğer saldırıda da 8 gönüllü milis ve 12 sivil yaşamını yitirdi.

Benin sınırındaki Kompienga ilçesinde sivil araçlardan oluşan konvoya eskortluk eden gönüllü milislere düzenlenen saldırıda da aralarında kadın, çocuk ve milislerin de bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Burkina Faso'nun kuzeyine ve doğusuna saldırılar düzenliyor

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi. .

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