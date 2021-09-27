Burhan’dan ‘sivil ortakları’ yönetimden dışlama tehdidi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Org. Abdulfettah el-Burhan, dün “Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı”nda yer alan sivil temsilcileri “devrimi çalan küçük bir grup” diye niteleyerek, sivil temsilcilerle ilişkileri sonlandırma ve yönetimi onlara teslim etmeme tehdidinde bulundu.



Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, dün “Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı”nda yer alan sivil temsilcileri “devrimi çalan küçük bir grup” diye niteleyerek, sivil temsilcilerle ilişkileri sonlandırma ve yönetimi onlara teslim etmeme tehdidinde bulundu. Burhan'ın bu tehdidi, geçiş yönetiminin ortakları arasındaki gerginliği artırdı.

Burhan'ın açıklamasının ardından sivil hükümet ve siyasi partilerin liderleri tarafından yönlendirilen binlerce Sudanlı, eski rejimin tasfiyesinden sorumlu olan ve Burhan'ın söylemiyle eş zamanlı olarak askeri muhafızları geri çekilen “Yetkilendirmeyi Kaldırma Komitesi”nin karargahını korumaya akın etti.

Hartum'daki protestocular, geçiş otoritesinin askeri bileşenine karşı sloganlar attılar ve ordunun, Egemenlik Konseyi üyelerini ve tasfiye edilen rejimden ele geçirdiği site ve tesisleri koruyan askerlerini geri çekmesini “beyaz darbe” olarak nitelendirdiler.

Bu arada, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Abdulfettah el-Burhan, Hartum'daki Genel Komutanlığın karargahında kıdemli ordu subayları için acil bir genelge çıkardı.

Üst düzey bir Sudan hükümet yetkilisi, ordunun yüzde 100 hazır olma durumu ilan ettiğini söyledi.

Sudan'da siyaset sahnesindeki olaylar, geçen Salı günü gerçekleşen başarısız darbe girişiminin ardından sivil hükümet ile askeri bileşen arasındaki gerilim, çekişmeler, karşılıklı suçlamalar ve fikir ayrılıkları zemininde arttı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, “Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı”nı devrimi çalan küçük grup olarak nitelendirerek sivillerle iş yapmayı bırakmaları yönünde tehdit etti ve iktidarı onlara bırakmama sözü verdi. Aynı zamanda ordunun “İhvan”dan temizleneceğini de belirten el-Burhan, ordu içinde yeniden yapılanma ve reform yapılacağını ifade etti.

Hartum'daki bir askeri sağlık kompleksinin açılışında dün (Pazar) konuşan Burhan, keskin ve meydan okuyan bir tonda, ordunun "Aralık devrimine karşı darbe" yapmamaya kararlı olduğunu ve orduyu darbe yapmakla suçlayanlara gerekli cevabı vereceğini söyledi.

Burhan, "Özgürlük ve Değişim Güçleri" tarafından temsil edilen iktidar koalisyonuna atıfta bulunarak, “Askerler olarak bizler demokratik geçişi en çok isteyen kimseleriz. Geçiş döneminin ve seçimlerin sorunsuz bitmesi taraftarıyız. Ancak geçiş döneminin ve seçimlerin bitmesini istemeyenler olduğunun da farkındayız” dedi.

Burhan, anavatanına olan bağlılığından şüphe duyanlarla ya da hükümetteki varlıklarını halk dengesine zarar verdiğini düşünen aktivistlerle ilgili olarak, “41 yıl orduda görev yaptım. Bir aktivistle ya da bu ülkeye olan bağlılığımı sorgulayan biriyle oturamam. Halk dengesine zarar verdiğimi söyleyen biriyle oturamam. Bunlar, bir devlet yetkilisinden beklenmeyecek üzüntü ve utanç verici açıklamalar” dedi.

Burhan, “herkes değişime ortaktır” dedi ve “Sudan halkını sömürenler” olarak adlandırdığı kişilerle ilgili olarak, “Bu ülkeyi, Sudan halkını sömürmek isteyenlerin, insanları körü körüne manipüle etmek ve pazarlamak isteyenlerin zihniyetini değiştireceğiz. Artık bütün insanlar gerçeğin farkına vardı, kimin geçişe ve demokratik dönüşüme hevesli olduğunu biliyorlar” ifadelerini kullandı.

Burhan, tasfiye edilen rejim ve “İhvan” taraftarlarının ordudan temizlenmesi ve ordu kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması talepleri ile ilgili olarak, “Silahlı kuvvetleri temizlemeye kefiliz. Orduda “İhvan”dan kimseyi bırakmayacağız” diyerek bu talepleri yerine getirme ve orduyu bütün bu unsurlardan arındırma sözü verdi.

Burhan, askeri kurumu reform ve yeniden yapılandırmaya, milli güçleri oluşturan değerleri geri getirmeye ve geçen Salı günü yaşanan başarısız darbe girişimini düzenlemekle suçlananların partilerle ilişkilerini ortaya çıkarmaya ve onların partilerle olan bağlarını inkar etmek isteyenleri açıklamaya söz verdi. Ayrıca geçiş döneminin sonunda uluslararası gözetim altında özgür ve adil bir şekilde seçimlerin gerçekleştirilmesinden sonra silahlı kuvvetlerin siyaset sahnesini terk edeceğini belirtti.

Silahlı kuvvetlere sızma girişimleri hususunda da uyarılarda bulunan Burhan, “Askeri kurum partici değildir. Onları takip edeceğiz ve kimsenin silahlı kuvvetlere sızmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Burhan, geçen hafta silahlı kuvvetlerin darbe girişimini engellemesinin ardından söylediklerini tekrar ederek “Sudan'ın istikrarının ve birliğinin bel kemiğiyiz. Savunacağımız, destek vereceğimiz hiçbir parti ve bağlantımız yok. Bizimle, belirli kesimin menfaatine çalışan partiler ve güçler arasındaki fark budur.

Tekrar söylüyorum, Devrimi çalan güçleri değil de gerçek devrim güçleri ve tüm ulusal siyasi güçleri tam olarak bir araya getiremezsek devrimi çalan küçük bir grupla aramızda bir sınır kalmayacak. Biz söylüyoruz herkes duysun, devrim güçlerinin birliğine önem veriyoruz. Özgürlük ve Değişimin merkezinde olan kardeşlerimizle, ondan ayrılanlarla ve diğer siyasi güçlerle birlikte oturup ülkeyi inşa etmek ve halkın istediği demokratik dönüşümü yerine getirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Şarkul Avsat

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