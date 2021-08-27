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Bulgaristan, Türkiye sınırına 700 asker konuşlandıracak

Bulgaristan hükümeti, Afganistan menşeli olası göç dalgasını önlemek için Türkiye ve Yunanistan sınırlarına 400 ile 700 civarında asker konuşlandırılacağını bildirdi.

43 Dakika Önce
2021-08-27 09:31:12
Bulgaristan, Türkiye sınırına 700 asker konuşlandıracak

Bulgaristan hükümeti, Afganistan menşeli olası göç dalgasını önlemek için Türkiye ve Yunanistan sınırlarına 400 ile 700 civarında asker konuşlandırılacağını bildirdi.

Savunma Bakanı Georgy Panayotov, "Bulgaristan sınırları üzerindeki baskı artıyor." dedi.

Euronews'in haberine göre; ABD ve Bulgaristan ordularınca ülkenin güneyinde gerçekleştirilen ortak askeri tatbikat sırasında basın toplantısı düzenleyen Panayotov, "(Sınıra gönderilecek) Askerler koruma görevi sağlayacak ve gerektiğinde jandarma ile sınır polisine, özellikle de bariyerlerin inşası için yardım edecek." ifadelerini kullandı.

Sofya yönetiminin kararı, içişleri bakanlığının son bir hafta içerisinde gözaltına alınan ve ülkeye yasa dışı yollardan giren Afgan göçmen sayısının artmasının ardından geldi.

Orta Doğu'dan hareketle Avrupa'ya yönelik göç rotası üzerinde bulunan Bulgaristan, 2013-2018 yılları arasında, ülkenin güneydoğusundaki Türkiye sınırına 259 km'lik dikenli tel örgü ördü.

Avrupa Birliği'nin en yoksul üyesi konumundaki Bulgaristan şu ana kadar fazla sayıda göçmen almadı ve gelenlerin çoğu da mülteci statüsü almadan ülkeden ayrıldı.

Afgan mülteciler konusunda bölünmüş durumda olan Avrupa Birliği'nde üye ülkelerin içişleri bakanları, salı günü bir araya gelerek göç meselesini görüşecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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