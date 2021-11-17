Bulgaristan seçimlerinde Türkler kaç sandalye kazandı?

Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılan erken genel seçim sonucunda 240 üyeli parlamentoya girmeyi başaran siyasi partiler ve tahmini sandalye sayıları açıklandı.

Merkez Seçim Komisyonu, 7 siyasi parti ve ittifakın yüzde 4 seçim barajını aştığını duyurdu.

Katılımın yüzde 39,1'de kaldığı seçimde Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in teknokratlar hükümetinden ayrılan Ekonomi Bakanı Kiril Petkov ve Maliye Bakanı Asen Vasilev'in kurduğu Değişime Devam (PP) partisi oyların yüzde 25,7'sini alarak parlamentoda 67 sandalye kazandı. Eylülde kurulan parti ilk kez katıldığı seçimlerden birinci sırada çıktığı için hükümet kurmakla görevlendirilecek.

Eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi oyların yüzde 22,8'iyle 59 milletvekilinden oluşan bir gruba sahip olacak. 11 Temmuz'da yapılan bir önceki erken genel seçimlerde GERB, yüzde 23,51 oyla 63 milletvekiline sahip olmuştu.

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 12,9 oyla milletvekili sayısını 29'dan 33'e yükseltirken parlamentoda sandalye sayısında 5. sıradan 3. sıraya yükseldi. HÖH bir önceki seçimde yüzde 10,71 oy almıştı.

Rusya yanlısı eski Komünist Partinin mirasını üstlenen Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) yüzde 10,3 oyla parlamentoda 27 milletvekiline sahip olacak. Son seçimde büyük destek kaybına uğrayan BSP, temmuzdaki seçimde yüzde 13,9 oyla 36 milletvekilliği kazanmıştı.

Bir öncesi seçimde yüzde 24,08 ile 65 milletvekili kazanıp, parlamentonun en büyük gücü olmayı başaran popülist şovmen Slavi Trifonov'un kurduğu Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi bu kez yüzde 9,5 ile parlamentoda 25 kişilik bir gruba sahip olacak.

Sağ kesimden Demokratik Bulgaristan (DB) partisi yüzde 6,3 ile 16 sandalye kazandı. DB bir önceki seçimde yüzde 12,64 ile 34 milletvekili çıkarmıştı.

Rusya yanlısı ve aşı karşıtı Yeniden Doğuş partisi yüzde 4,9 ve13 sandalyeyle parlamentoda en küçük gruba sahip olacak. Parti bir önceki erken genel seçimlerde yüzde 3 ile barajı aşamamıştı.

Seçimde büyük oy kaybı yaşayan DB lideri Hristo İvanov ve BSP lideri Korneliya Ninova ile seçim barajı aşamayan ırkçı VMRO partisinin lideri Krasimir Karakaçanov partilerinin başarısızlıklarının sorumluluğunu alarak görevlerinden istifa etti.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, erken seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından parlamentoyu derhal toplantıya çağıracağını bildirdi.

Bu arada Değişime Devam (PP) partisi, koalisyon müzakerelerine BSP ile başlayacağını duyurdu.

PP lideri Kiril Petkov, koalisyon müzakerelerinde GERB ve HÖH partileriyle hiçbir diyalog kurmayacaklarını açıklamıştı.