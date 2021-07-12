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Bulgaristan seçimlerinde Başbakan Borisov az farkla önde

Bulgaristan'da yapılan erken genel seçimi, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi'nin (GER) az farkla önde götürdüğü bildirildi.

53 Dakika Önce
2021-07-12 08:26:18
Bulgaristan seçimlerinde Başbakan Borisov az farkla önde

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Bulgaristan'da yapılan erken genel seçimi, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Boyko Borisov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi'nin (GER) az farkla önde götürdüğü bildirildi.

240 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek için yapılan erken seçimde oy kullanma işlemi sona erdi.

Geçen seçimde yüzde 50 olan katılım oranı bu seçimde yüzde 36 dolayında kaldı.

Bulgaristan Ulusal Televizyonunun (BNT) yayımladığı "Gallup İnternational" araştırma şirketinin sandık çıkış anketine göre, 6 siyasi parti ve koalisyon yüzde 4 seçim barajını geçti.

Borisov'un GERB partisi oyların yüzde 22,5'ini alırken, şovmen Slavi Trifonov'un lideri olduğu "Böyle Bir Halk Var" (İTN) oyların yüzde 21,1'ini alarak ikinci sırada yer aldı.

Bulgaristan'ı 1989'a dek 45 yıl yöneten eski komünist partinin çizgisinde Rusya yanlısı siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) oyların yüzde 15,1'ini alarak üçüncü parti oldu.

Mafya ile ilişkileri olduğu iddiasıyla Borisov'un istifasını talep eden sokak protestolarına öncülük eden sağcı Demokratik Bulgaristan (DB) Partisi ise oyların yüzde 13,7'sini aldı.

HÖH 5. sırada yer aldı

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan bir önceki genel seçimde oyların yüzde 10,5'ini alan, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi ise yüzde 12 ile 5. sırada yer aldı.

Borisov'a karşı protesto oyunu temsil edip sol partileri birleştiren "Ayağa kalk! Magandalar Dışarı!" (İSMV) isimli koalisyon da yüzde 4,8 oy alarak meclise girmeye hak kazandı.

Bu arada, ülkede nüfusu bir milyona yakın olan Türk ve Müslümanlara karşı düşmanlık temelinde siyaset yürüten ırkçı ve aşırı milliyetçi partiler parlamentoya girmek için yüzde 4 barajını aşamadı.

"Bulgaristan Vatanseverleri" isimli bir koalisyon oluşturan, Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının seçime katılımını sınırlandırmaya çalışan 3 parti, toplam yüzde 3,2 oranında oy alabildi.

Seçime 23 parti ve koalisyon aday göstermişti.

Resmi olmayan sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) nihai seçim sonuçlarını 18 Temmuz'a kadar açıklayacak.

Koalisyon hükümeti tek alternatif olacak

Siyasi gözlemciler hiçbir parti ve koalisyonun tek başına hükümeti kuramayacağının altını çizdi.

Gözlemciler, yeni parlamento yapısından ancak bir koalisyon hükümetinin oluşturulmasının beklenebileceği, anlaşabilmeleri durumunda İTN, DB ve İSMV'nin kabine kurma girişimlerinin başarıyla sonuçlanabileceği yorumunda bulundu.

Kurulabilecek kabinenin 240 üyeli mecliste güvenoyu alabilmesi için en az 121 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

İTN, DB ve İSMV, "statükocu duruşları" nedeniyle GERB, BSP ve HÖH partileri ile kesinlikle iş birliği yapmayacaklarını açıklamıştı.

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılan genel seçimde 7 parti ve koalisyon meclise girmiş ancak aralarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle hükümet kuramamıştı.

Yaklaşık 1 ayda sadece 9 oturum yapabilen eski parlamento feshedilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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