Bulgaristan seçimleri yarın: Cumhurbaşkanı adayı Türk kökenli Mustafa Karadayı kimdir?

Gözler yarın Bulgaristan'da yapılacak seçimlere çevrildi. Bulgaristan'ın komünizm sonrası 32 yıllık demokrasi tarihinde ilk kez üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi, Türk kökenli Mustafa Karadayı'yı aday gösterdi.

Bulgaristan'da seçmenler, yarın hem cumhurbaşkanı seçimi hem de erken genel seçim için sandığa gidecek

Cumhurbaşkanı seçiminde 23 ikili, cumhurbaşkanlığı ve yardımcılığı için yarışıyor.

Erken genel seçim için de 25 siyasi parti ve koalisyon, 5 bin 16 aday gösterdi.

Cumhurbaşkanı seçiminde Bulgaristan'ın komünizm sonrası 32 yıllık demokrasi tarihinde ilk kez üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Türk kökenli Mustafa Karadayı'yı aday gösterdi.

Mustafa Karadayı kimdir?

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, 8 Mayıs 1970'te ülkenin güneyinde yer alan ve Türkçe Paşmaklı olarak da bilinen Smolyan kentinin Karabulak ilçesinde dünyaya geldi.

Başkent Sofya'daki Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesinden mezun olan 51 yaşındaki Karadayı, 1991 yılında HÖH partisinin gençlik kolu Akademik Derneğinin kurucusu olarak siyasete atıldı.

2001'de Yeni Bulgar Üniversitesi'nde "Bilişim" profesörü oldu.

Bulgaristan Parlamentosu'na 2013'te milletvekili seçilen Karadayı, 2015'te Lütfi Mestan'ın partiden ihraç edilmesinden sonra HÖH'ün 3 geçici eş başkanından biri oldu.

2016 yılında HÖH'ün 9'uncu Kurultayında partinin genel başkanı oldu.

HÖH genel seçim kampanyası için de

"Devletçilik İçin" sloganını seçti

HÖH partisi, 14 Kasım'da yapılacak parlamento seçimleri için yürüttüğü kampanyanın sloganını da "Devletçilik İçin" olarak belirledi.

Karadayı, son dönemde Bulgaristan'da demokrasi ve devletçilik krizinin yaşandığını belirterek, “Kurumların en yüksek seviyesinde, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, ulusal meclis ve meclis başkanlığında, anayasayı ve ülkenin yasalarını çiğnediklerini, cepheleşme yarattıklarını gözlemliyoruz. Bu bizim için devletçilik krizi, demokrasi krizi demektir. Bundan dolayı biz 'Devletçilik İçin' diyoruz." diyor.

Devlet kurumlarının anayasanın öngördüğü üzere diyalog, uyum, koordinasyon ve karşılıklı denetimle faaliyet göstermeleri gerektiğine işaret eden Karadayı, devlet organlarının, "insanlara ve iş çevrelerine karşı tehdit sopası" olmaması, anayasa ve yasalara uygun hareket ederek vatandaşların hizmetinde, elverişli çalışma ortamı yaratması gerektiğini vurguluyor.

Ülkede 32 yıl önce komünizmin çökmesiyle kurulan HÖH'ün ülkenin köklü ve güçlü partilerinden biri olduğuna dikkati çeken Karadayı, Bulgaristan'da tüm partilerin kendilerini HÖH ile kıyasladıklarını, programları ve hedefleri olmadığında HÖH karşıtı kampanya yürüterek siyasi imaj oluşturmaya çalıştıklarını söylüyor.

"Bulgaristan'ı, Avrupa'nın ortalama yaşam

standart seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz"

Karadayı, HÖH'ün yeşil ekonomi, yüksek teknoloji, özgür ve aktif vatandaşların siyasi süreçlere dahil olması gibi hedefler belirlediğine de değinerek "Ülkenin hızlandırılmış ekonomik gelişimi için bir programımız var. Gelecek nesillere Avrupa Birliği'nin dibinde kalan bir ülke bırakmayı istemiyoruz. Vatanımız Bulgaristan'ı, Avrupa'nın ortalama yaşam standardı seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

AB üyeliğinin esas olarak serbest insan ve sermaye dolaşımı demek olduğuna işaret eden Karadayı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türlü nedenlerden birçok Bulgaristan vatandaşı, Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de, ABD'de, yani yurt dışında yaşıyor. Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına, ülkemizdeki politik süreçlerde aktif olmaları çağrısında bulunuyorum. Oy kullanmaları çağrısı yapıyorum. Ve bu seçimlerde doğru seçenek, 17 numaralı pusuladır. Vatandaşlar ülkenin hızlandırılmış ekonomik gelişimi için oy versinler. Böylece yurt dışına öğrenim görmek veya çalışmak için giden vatandaşlarımız, kardeşlerimiz özgürce yaşam seçimini yapabilsinler. Geçimlerini sağlamak için yurt dışına gitmek zorunda kalmasınlar."

Karadayı cumhurbaşkanlığına aday

Yaklaşık bir milyona yakın Türk ve Müslümanın yaşadığı Bulgaristan'da HÖH partisi Genel Başkanı Karadayı cumhurbaşkanlığına, partinin Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden İskra Mihaylova da cumhurbaşkanlığı yardımcılığına aday.

HÖH partisi adına genel seçimlere de katılan Karadayı, yoğun Türk ve Müslüman nüfusun bulunduğu Kırcaali ve Şumnu kentlerinden de aday gösterildi.

Türk ve Müslümanların nüfusun yüzde 10'unu oluşturduğu 6,9 milyonluk Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimlere 21 siyasi parti ve 7 koalisyon katılacak.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.