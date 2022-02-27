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Bulgaristan: 'Putin uzun masasının başında huzur içinde otururken...'

Bulgaristan hükümeti, Ukrayna’ya insani ve askeri-lojistik yardım yollama kararı aldı.

2 Saat Önce
2022-02-27 21:58:02
Bulgaristan: 'Putin uzun masasının başında huzur içinde otururken...'

Başbakan Kiril Petkov, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Bugün bir kez daha, kesin ve net bir şekilde Rusya'nın Ukrayna'ya istilasını şiddetle kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Putin'in haksız şekilde barışçıl Ukrayna'ya saldırısı tüm Ukrayna halkına karşı sağduyu uyandırdı." dedi.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan 25 ülkeye Bulgaristan'ın da katıldığını belirten Petkov, "Bu, kardeşin kardeşini öldürdüğü bir savaştır. Şu anda her iki taraftan genç olan birkaç bin asker halihazırda hayatlarını kaybetti. Ukrayna'nın sivil halkı ise metro istasyonlarında saklanıp evlerinin yıkılmasını bekliyor." diye konuştu.

"Bir lider uzun masasının başında huzur içinde otururken..."

Ukrayna'dan tahliye olmak isteyen Bulgaristan vatandaşlarının sayısının 140 olduğunu, bunların 30'unun Kiev'deki Bulgaristan Büyükelçiliğinde bulunduğunu aktaran Petkov, şöyle devam etti:

"Bu kardeş savaşında sivil insanların tehdit altında olduklarını gördüğümüzde Bulgaristan hükümeti olarak kayıtsız davranamayız. Bir lider uzun masasının başında huzur içinde otururken, aldığı korkunç kararları yüzünden genç askerlerin cephede ölmesine kayıtsız kalamayız.”

Bu arada, Petkov, Ukrayna'ya yapılacak insani yardıma ilişkin yazılı açıklamasında, giysi, ayakkabı, nevresim ve battaniye yollanacağını belirterek, "Ukrayna'da kimse kendini yalnız hissetmesin. Ukraynalılarla kalbimiz bir atıyor. Putin, tüm dünyanın onun faaliyetlerini kınadığını bilmeli." ifadelerine yer verdi. ​​​​​​​AA .

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