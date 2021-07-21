Bulgaristan'ın yeni parlamentosu ilk oturumunu yaptı

Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimin ardından oluşturulan 46. Dönem Parlamentosu, ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, oturum öncesi basına yaptığı açıklamada, "Umutlarımızı birleştiren gün bugün." dedi.

Parlamenter demokrasinin yeniden hak ettiği üstünlüğüne kavuşacağını umut ettiğini belirten Radev, "Ülkemizdeki adalet sistemi, yolsuzlukla mücadele ve medya özgürlüğü sorunları konusunda yurt içinden ve dışından gelen endişe verici uyarılar, artık bir değişime vesile olmalı." diye konuştu.

240 üyeli parlamentonun ilk oturumuna katılan 214 milletvekilinin yemin töreni sonrası mecliste temsil edilen 6 parti ve ittifakın liderleri açıklamalarda bulundu.

Mecliste 65 sandalyeyle en büyük grup olan, popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (ITN) isimli partisinin başkan yardımcısı Toşko Yordanov, 15 güne kadar diğer siyasi güçlerle müzakere yaparak kabine taslağı sunacaklarını bildirdi. Yordanov, ülkeyi 12 yıldır yöneten eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin parlamentodaki tüm güçler tarafından boykot edildiğine vurgu yaptı.

GERB adına konuşan milletvekili Desislava Atanasova, yapılan erken genel seçimin amacının GERB partisini siyasetten dışlamak olduğunu, buna rağmen partisinin güçlü ve yapıcı bir muhalefet olacağını söyledi.

Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin lideri Korneliya Ninova, diyalog istemeyen güçlerden oluşan yeni parlamentonun sosyal sorunlara önem vermesi gerektiğini savundu.

Borisov'a karşı bir yıl süren sokak protestolara öncülük eden Demokratik Bulgaristan koalisyonu lideri Hristo İvanov, ülkenin siyasi krizde olduğunu ifade etti.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin lideri Mustafa Karadayı da ülkedeki Türk ve Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, Bulgaristan'ı krizden çıkaracak bir hükümetin kurulması için çaba göstereceklerin dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.