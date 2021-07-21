DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkiye'de 8 bin 151 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Bulgaristan'ın yeni parlamentosu ilk oturumunu yaptı
Türk ve Kazak bisikletçiler Anıtkabir'e pedalladı
IMF 2021 küresel büyüme tahminini yüzde 6'da tutacak
Akra'da açılan Gana Milli Cami ve Külliyesi, Osmanlı mimarisiyle dikkati çekiyor
Ünye Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Tamamlanıyor
Brüksel'deki 'kağıtsızlar' hükümet ile görüşmeleri sonucunda açlık grevlerini askıya aldı
Çocuklara Ücretsiz Bisiklet Eğitimi
Almanya’da sel felaketinden etkilenen bölgelere yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacak
İHH Kosova'da 1500 aileye kurban eti dağıtacak
Fransa’da iklim yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi
Olimpiyatçıların seks yapmasını önlemek için kartondan yatak yaptılar
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19 vakalarında ciddi artış yaşanabilir
İtalya'da Kovid-19 vakaları artışta... 'Euro 2020 kutlamaları yol açtı'
CNR fuarcılık için iflas kararı

TIMETURK / DÜNYA / Bulgaristan'ın yeni parlamentosu ilk oturumunu yaptı

Bulgaristan'ın yeni parlamentosu ilk oturumunu yaptı

Bulgaristan'da 11 Temmuz'da yapılan erken genel seçimin ardından oluşturulan 46. Dönem Parlamentosu, ilk oturumunu gerçekleştirdi.

15 Dakika Önce
2021-07-21 20:25:12
Bulgaristan'ın yeni parlamentosu ilk oturumunu yaptı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, oturum öncesi basına yaptığı açıklamada, "Umutlarımızı birleştiren gün bugün." dedi.

Parlamenter demokrasinin yeniden hak ettiği üstünlüğüne kavuşacağını umut ettiğini belirten Radev, "Ülkemizdeki adalet sistemi, yolsuzlukla mücadele ve medya özgürlüğü sorunları konusunda yurt içinden ve dışından gelen endişe verici uyarılar, artık bir değişime vesile olmalı." diye konuştu.

240 üyeli parlamentonun ilk oturumuna katılan 214 milletvekilinin yemin töreni sonrası mecliste temsil edilen 6 parti ve ittifakın liderleri açıklamalarda bulundu.

Mecliste 65 sandalyeyle en büyük grup olan, popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (ITN) isimli partisinin başkan yardımcısı Toşko Yordanov, 15 güne kadar diğer siyasi güçlerle müzakere yaparak kabine taslağı sunacaklarını bildirdi. Yordanov, ülkeyi 12 yıldır yöneten eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin parlamentodaki tüm güçler tarafından boykot edildiğine vurgu yaptı.

GERB adına konuşan milletvekili Desislava Atanasova, yapılan erken genel seçimin amacının GERB partisini siyasetten dışlamak olduğunu, buna rağmen partisinin güçlü ve yapıcı bir muhalefet olacağını söyledi.

Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin lideri Korneliya Ninova, diyalog istemeyen güçlerden oluşan yeni parlamentonun sosyal sorunlara önem vermesi gerektiğini savundu.

Borisov'a karşı bir yıl süren sokak protestolara öncülük eden Demokratik Bulgaristan koalisyonu lideri Hristo İvanov, ülkenin siyasi krizde olduğunu ifade etti.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin lideri Mustafa Karadayı da ülkedeki Türk ve Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, Bulgaristan'ı krizden çıkaracak bir hükümetin kurulması için çaba göstereceklerin dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH