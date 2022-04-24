Bulgaristan hükümetinde Ukrayna'ya silah yardımı krizi

Bulgaristan hükümetinde Ukrayna'ya silah gönderilmesi konusunda kriz çıktı. Başbakan Kiril Petkov, krizi çözmek için koalisyon ortaklarını Kiev’e götürecek.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Ukrayna'ya silah yardımı gönderilmesi meselesi yüzünden 4'lü iktidar koalisyonunda ciddi görüş ayrılıklarının yaşandığını belirtti.

Petkov, Nova adlı özel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın başından beri Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı kınadığına dikkati çekti.

Hükümetin Rusya'nın saldırısını net bir şekilde kınadığını vurgulayan Petkov, "Ukrayna'nın yeri AB'dedir. Ülkenin güvenliği buna bağılıdır. Ukrayna'ya silah yardımında bulunmak, alabileceğimiz en doğru karar olur." ifadesini kullandı.

Petkov, bu meselenin koalisyon üyeleri arasında ciddi görüş ayrılıklarına neden olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Başbakanı olarak benim koalisyon ortaklarım var. Bu ortaklarımın da net olarak beyan ettikleri, 'geçemeyecekleri kırmızı çizgileri' de var. Ukrayna'ya silah yollanmasından yana Demokratik Bulgaristan (DB) partisi, 'bizim kırmızı çizgimiz budur' diyor. Aksini savunan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ise 'bizim kırmızı çizgimiz de budur' diyor. O yüzden onları Kiev'e birlikte gitmeye davet edeceğim çünkü ancak orada (silah yollanması konusunda) bilinçli bir karar alınabilir."

Kiev seyahatini, parlamentonun Paskalya Bayramı dolayısıyla tatilde olacağı gelecek hafta planladığını belirten Petkov, "Umarım bizler birer lider olarak görevimizi yerine getirip gerekli adımları atabileceğiz. Her birimiz Bulgaristan'ın istikrarının ne kadar önemli olduğunu düşünür, ‘kırmızı çiğiler' çizmeden ve bayrak açmadan önce ortak duruşumuzun ne olması gerektiğini anlarız." değerlendirmesinde bulundu.

- Ukrayna'ya silah yardımı gönderilmesi meselesi

Bulgaristan, savaşın başından beri Ukrayna'dan yana net tavır aldı, Ukraynalı göçmenleri ağırlayıp bu ülkeye insani yardımda bulundu. İktidardaki koalisyon ortakları silah yardımı konusunda ise çelişkili tavır sergiledi.

Koalisyondaki görüş ayrılıkları Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın, ülkesine silah yollanması talebiyle geçen hafta Bulgaristan'a yaptığı 3 günlük ziyaretinde ortaya çıkmıştı.

Başbakan Petkov'un eş başkanlığını yaptığı ve iktidar koalisyonunun lideri olan Değişime Devam (PP) partisi ve popülist şovmen Slavi Rifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi Ukrayna'ya silah gönderilmesini destekliyor.

Kentsoylu sağ görüşlü seçmenleri temsil eden Demokratik Bulgaristan (DB) partisi, Kuleba'nın ziyareti sonrası Ukrayna'ya silah yollanmasının şart olduğunu ve bunu “kırmızı çizgi” olarak beyan ederek aksi halde koalisyondan ayrılacağını bildirmişti.

İktidar koalisyonunun dördüncü ortağı komünist kökenli ve Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) lideri Korneliya Ninova, “Ukrayna'ya yollanacak bir mermi bile koalisyondan ayrılmamıza neden olur." ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Yardımcılığı ve Ekonomi Bakanlığı görevlerini de üstlenen Ninova, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşı çıkarak Bakan olarak Ukrayna'ya silah yollanmasını öngören hiçbir belgeye paraf atmayacağını bildirmişti.

Eski Başbakan Boyko Borisov'un ana muhalefet konumundaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ve üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi silah yollanmasından yana oy kullanacaklarını açıklamıştı.

Olası bir oylamada, 240 üyeli parlamentoda BSP'nin 26, muhalefetteki popülist Yeniden Doğuş Partisinin de 13 milletvekili "aleyhte" oy kullanacak. Ancak BSP'nin ayrılması halinde iktidar koalisyonu dağılacak. .