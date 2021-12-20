Bulgaristan’da Müslümanlar bir vakıf mülküne yeniden kavuştu

Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda Veliko Tırnovo il merkezi bölgesinde bulunan 1870 yılında inşa edilmiş caminin kayıp tapusu bulunarak Müslüman cemaatine iade edildi.

Bulgaristan'daki Müslüman topluluğu, ülkenin kuzeydoğusunda Veliko Tırnovo il merkezi bölgesinde bulunan 1870 yılında inşa edilmiş eski camisine yeniden kavuştu.

Veliko Tırnovo Bölge Müftüsü Nutfi Nutfi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zlataritsa ilçesine bağlı Sredno köyü merasındaki caminin kayıp sanılan tapusunun nihayet bulunduğunu ve Müslüman cemaatine iade edildiğini söyledi.

Zlataritsa Belediye Başkanlığının yardımı sayesinde caminin restorasyonu ve yeniden ibadete açılması için girişimlerde bulunacaklarını anlatan Nutfi, "Bu cami ülkede 1989 yılında sona eren totaliter rejim sırasında bile ibadete açık kalmış. 1997 yılında yüzeysel bir restorasyonu yapılmış ve 1999 yılına kadar bölgesel bir imam burada görev yapmıştır." dedi.

Nutfi, caminin iç dekorasyonunda bulunan bazı hitabelerin ve başka unsurların korunduğunu ancak bakıma gerektiğini, bölge cemaatinin yapıyı eski ihtişamlı haline getirmek için girişimlerde bulunacağını kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.